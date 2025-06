Um menor de idade que proferiu ofensas racistas a Lamine Yamal teve penalização decretada na Espanha. O caso aconteceu na partida entre Real Madrid e Barcelona, que ocorreu no Santiago Bernabéu no dia 26 de outubro de 2024, jogo no qual o time de Yamal venceu por 4 a 0.

O jovem admitiu as ofensas racistas e aceitou, no âmbito do Processo da Promotoria de Menores, a imposição de 30 horas de trabalhos socioeducativos, além da proibição de entrar em estádios por um ano.

O documento do jogo indica que Lamine Yamal foi insultado com as expressões "negro de m*rda" e "malditos mena" — sendo "mena" uma sigla usada na Espanha para designar, de forma depreciativa, menores estrangeiros desacompanhados.

Lamine Yamal jogou bem em todos os jogos contra o Real madrid nesta temporada (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

Confira a Nota de La Liga sobre o caso

— Em relação aos insultos racistas sofridos pelo jogador do FC Barcelona, Lamine Yamal, durante o Clássico do dia 26 de outubro de 2024, comunica-se que o menor identificado — após a denúncia da LaLiga — como um dos autores dos insultos racistas, admitiu os fatos e aceitou, no âmbito do Processo da Promotoria de Menores, a imposição de 30 horas de tarefas socioeducativas, bem como, por solicitação expressa da LaLiga, a proibição de acessar qualquer estádio onde se realizem competições oficiais de futebol pelo período de um ano. Além disso, foi exigido que apresentasse um pedido formal de desculpas, por escrito, à vítima. Com essa ação, a LaLiga reitera seu firme compromisso na luta contra o racismo e qualquer manifestação de ódio no futebol.

