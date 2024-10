Jogador do Barcelona é alvo de racismo durante ‘El Clásico’

Yamal sofreu insultos racistas durante o jogo entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 12:12 • Barcelona (ESP)

Durante o primeiro "El Clásico" da temporada, o jogador do Barcelona Lamine Yamal foi alvo de insultos racistas no Santiago Bernabéu. No confronto, a equipe catalã goleou o Real Madrid por 4 a 0, pelo Campeonato Espanhol.

Entenda o caso

Segundo o jornal português "A Bola", na comemoração após o gol, Yamal, de 17 anos, começou a ser alvo de insultos racistas vindo das arquibancadas do estádio. O jovem jogador do Barcelona marcou um dos quatro gols da vitória.

Yamal marcou um dos quatro gols da vitória do Barcelona sobre o Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

O Real Madrid rapidamente se pronunciou, condenando a atitude dos seus torcedores, e já abriu uma investigação para identificar os responsáveis pelas ofensas a Lamine Yamal. Em um comunicado oficial, o clube disse que a conduta dos merengues na bancada do Bernabéu foi "lamentável e desprezível".

- O Real Madrid condena de forma categórica o racismo, a xenofobia e a violência no futebol e no esporte, e lamenta profundamente os insultos de alguns torcedores ontem à noite. O Real Madrid abriu uma investigação com o objetivo de encontrar e localizar os autores destes lamentáveis e desprezíveis insultos, a fim de adotar as medidas disciplinares e judiciais pertinentes - informou o clube em nota oficial.

Assim como o Real Madrid, a La Liga também se pronunciou sobre o caso e disse que vai denunciar os insultos racistas contra Yamal. No comunicado, a organização ressaltou que não há espaço para o racismo no esporte.

- Diante dos fatos ocorridos durante a partida entre Real Madrid CF e FC Barcelona, na qual foram observadas condutas racistas intoleráveis, a LaLiga denunciará imediatamente os insultos e gestos racistas dirigidos aos jogadores do FC Barcelona à Seção de Ódio da Brigada de Informação da Polícia Nacional. A La Liga condena veementemente estes acontecimentos no estádio Santiago Bernabéu e mantém-se firme no seu compromisso de erradicar qualquer tipo de comportamento racista e de ódio, dentro e fora dos estádios - afirmou a La Liga.

Pelo Campeonato Espanhol, as equipes voltam a campo no próximo sábado (2). O Real Madrid visita o Valencia, e o Barcelona recebe o Espanyol.

