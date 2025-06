Ex-Flamengo apoia Vini Jr no combate ao racismo e avisa: ‘As pessoas sentem’

Em um mundo preconceituoso com hábitos milenares a serem modificados, a luta contra o racismo gera uma reação indesejada, principalmente no mundo do futebol. É o caso de Vini Jr, que se tornou referência no assunto e sofre diariamente por ser voz ativa frente aos racistas. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Diego Maurício, ex-jogador do Flamengo, mandou um recado ao craque do Real Madrid.

— O Vini Jr é um cara que eu admiro muito. Não só é um atleta profissional mas também combate o racismo de maneira muito forte e isso gera conflito. Quando se está batendo no que é estrutural, as pessoas sentem e não querem que isso continue. Então eu fico muito feliz e desejo ao Vini Jr muito sucesso, tanto em sua carreira profissional como no combate contra o racismo, que não só ele está nessa, eu estou junto também — revelou Diego Maurício ao Lance!.

Diego Maurício teve a mesma origem de Vini Jr. Ambos surgiram nas categorias de base do Flamengo e enfrentaram a pressão do clube mais midiático do país. A diferença é que o 'Drogbinha', como foi apelidado pela torcida do Flamengo, pegou o Ninho do Urubu "na fase do contêiner", como disse o próprio ao Lance!.

Sobre o combate ao racismo, Diego enxerga Vini Jr como referência nos dias de hoje, mesmo tendo conquistado tudo dentro de campo.

— Eu vejo o Vini Jr como a cabeça desse movimento no Brasil hoje. É um cara que luta com unhas e dentes pra tentar reverter. É claro que a gente não vai mudar o mundo - isso é uma coisa geracional, uma coisa histórica. Só que se você estiver plantando a mudança de pouquinho em pouquinho na cabeça das pessoas, acho que a gente vai ter um futuro muito melhor para nossos filhos, pros filhos dos nossos filhos, então eu concordo totalmente com o que ele está fazendo.

Parceiro de Vini Jr na luta contra o racismo, Diego Maurício jogou no Flamengo entre 2010 e 2012 (Foto: Divulgação)

— Eu faço também. Sempre que eu posso, eu falo e prego o que é certo, para as pessoas não fazerem o errado. Acho que isso parte muito dos pais e da família. Os pais tem que começar a dizer pros seu filhos desde cedo o que é certo e o que é errado para que ele não possa cometer os mesmos erros que as pessoas passadas fizeram — completou.

