Ausência de reforço de R$ 500 milhões preocupa Arsenal na Champions

O Arsenal teve um desfalque de peso para o jogo contra o Slavia Praga nesta terça-feira (4), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Reforço dos Gunners na temporada, o atacante Viktor Gyokeres sofreu lesão muscular na vitória por 2 a 0 sobre o Burnley, pela Premier League, e precisou ser substituído no intervalo.

Antes do jogo, o técnico Mikel Arteta mostrou preocupação com a situação do centroavante sueco, contratado por 55 milhões de libras fixas (R$ 404,3 milhões) para ser o homem-gol do Arsenal.

— Estou preocupado porque ele não tem tido muitos problemas musculares e teve que sair de campo sentindo algo. Obviamente, isso nunca é um bom sinal, especialmente para um jogador tão explosivo. Por isso, estamos investigando um pouco mais para entender a situação da lesão e anunciaremos assim que soubermos — disse o técnico do Arsenal.

Os Gunners lidaram com dificuldades para montar sua equipe inicial no jogo contra o Slavia Praga. Além de Gyokeres, Arteta não pôde contar com outros seis atletas lesionados, com destaque para Martinelli, Odegaard e Zubimendi, considerados titulares.

Sem um camisa 9 de ofício, o treinador espanhol recorreu a um mecanismo que deu muito certo na temporada passada. Mikel Merino como falso-centroavante, enquanto Saka, Nwaneri e Trossard fecham o quarteto ofensivo.

Viktor Gyokeres comemora gol do Arsenal contra o Leeds United, pela Premier League (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

Gyokeres havia quebrado um jejum antes de ser substituído contra o Burnley, no último sábado. O atacante voltou a marcar no Campeonato Inglês após cinco jogos sem balançar as redes. Antes do jogo do fim de semana, o atacante sueco havia marcado na vitória por 3 a 0 sobre o Nottingham Forest.

Escalação do Arsenal que enfrenta o Slavia Praga na Champions

GOL: Raya

LD: Ben White

ZAG: Mosquera

ZAG: Gabriel Magalhães

LE: Lewis-Skelly

VOL: Declan Rice

VOL: Norgaard

ATA: Nwaneri

ATA: Bukayo Saka

ATA: Trossard

ATA: Mikel Merino

