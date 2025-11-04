Ausência de reforço de R$ 500 milhões preocupa Arsenal na Champions
O Arsenal teve um desfalque de peso para o jogo contra o Slavia Praga nesta terça-feira (4), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Reforço dos Gunners na temporada, o atacante Viktor Gyokeres sofreu lesão muscular na vitória por 2 a 0 sobre o Burnley, pela Premier League, e precisou ser substituído no intervalo.
Antes do jogo, o técnico Mikel Arteta mostrou preocupação com a situação do centroavante sueco, contratado por 55 milhões de libras fixas (R$ 404,3 milhões) para ser o homem-gol do Arsenal.
— Estou preocupado porque ele não tem tido muitos problemas musculares e teve que sair de campo sentindo algo. Obviamente, isso nunca é um bom sinal, especialmente para um jogador tão explosivo. Por isso, estamos investigando um pouco mais para entender a situação da lesão e anunciaremos assim que soubermos — disse o técnico do Arsenal.
Os Gunners lidaram com dificuldades para montar sua equipe inicial no jogo contra o Slavia Praga. Além de Gyokeres, Arteta não pôde contar com outros seis atletas lesionados, com destaque para Martinelli, Odegaard e Zubimendi, considerados titulares.
Sem um camisa 9 de ofício, o treinador espanhol recorreu a um mecanismo que deu muito certo na temporada passada. Mikel Merino como falso-centroavante, enquanto Saka, Nwaneri e Trossard fecham o quarteto ofensivo.
Gyokeres havia quebrado um jejum antes de ser substituído contra o Burnley, no último sábado. O atacante voltou a marcar no Campeonato Inglês após cinco jogos sem balançar as redes. Antes do jogo do fim de semana, o atacante sueco havia marcado na vitória por 3 a 0 sobre o Nottingham Forest.
Escalação do Arsenal que enfrenta o Slavia Praga na Champions
GOL: Raya
LD: Ben White
ZAG: Mosquera
ZAG: Gabriel Magalhães
LE: Lewis-Skelly
VOL: Declan Rice
VOL: Norgaard
ATA: Nwaneri
ATA: Bukayo Saka
ATA: Trossard
ATA: Mikel Merino
