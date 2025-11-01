menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Arsenal vence Burnley e segue na liderança da Premier League

Gunners conquistam três pontos chaves antes da Champions League

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/11/2025
13:57
Gyokeres e Rice comemoram gol do Arsenal sobre o Burnley (Foto: PETER POWELL / AFP)
imagem cameraGyokeres e Declan Rice comemoram gol do Arsenal sobre o Burnley (Foto: Peter Powell/AFP)
Fora de casa, o Arsenal venceu o Burnley por 2 a 0, pela 10ª rodada da Premier League, neste sábado (1º), no Turf Moore. Na etapa inicial, Gyokeres abriu o placar, enquanto Declan Rice ampliou a vantagem da equipe de Mikel Arteta.

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 25 pontos e segue na liderança folgada da Premier League. Por outro lado, o Burnley estacionou nos 10 pontos, mas permanece na 17ª colocação.

Como foi Burnley x Arsenal?

No primeiro tempo, o Arsenal dominou as ações e construiu uma vantagem confortável contra o Burnley. Aos 13 minutos, Gyokeres aproveitou uma assistência de Gabriel Magalhães após cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo das redes. Na sequência, o centroavante sueco colocou Saka em ótimas condições de ampliar o marcador com um passe em profundidade, mas o camisa sete desperdiçou ótima chance ao finalizar para grande defesa de Dúbravka. Mas aos 33 minutos, Gyokeres lançou Trossard pela esquerda, que limpou a marcação e cruzou na área para Declan Rice chegar cabeceando e ampliar o placar em favor dos Gunners.

No segundo tempo, o Arsenal diminuiu o volume ofensivo, e Trossard criou a primeira chance mais perigosa com uma batida rasteira da entrada da área para defesa tranquila de Dúbravka. O Burnley assustou na reta final com uma jogada ensaiada de bola parada em que Florentino aproveitou uma bola aérea e cabeceou por cima da meta. No fim, Nwaneri arrancou no campo ofensivo e bateu da entrada da área, mas ao lado do gol adversário. Nos acréscimos, Noorgard foi acionado por Merino e bateu de fora da área para outra grande intervenção de Dúbravka. No último lance, o Burnley quase descontou com Edwards cobrando uma falta na trave de Raya.

Declan Rice comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Burnley
Declan Rice comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Burnley (Foto: Peter Powell/AFP)

