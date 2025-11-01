Arsenal vence Burnley e segue na liderança da Premier League
Gunners conquistam três pontos chaves antes da Champions League
Fora de casa, o Arsenal venceu o Burnley por 2 a 0, pela 10ª rodada da Premier League, neste sábado (1º), no Turf Moore. Na etapa inicial, Gyokeres abriu o placar, enquanto Declan Rice ampliou a vantagem da equipe de Mikel Arteta.
Com o resultado, o Arsenal chegou aos 25 pontos e segue na liderança folgada da Premier League. Por outro lado, o Burnley estacionou nos 10 pontos, mas permanece na 17ª colocação.
Como foi Burnley x Arsenal?
No primeiro tempo, o Arsenal dominou as ações e construiu uma vantagem confortável contra o Burnley. Aos 13 minutos, Gyokeres aproveitou uma assistência de Gabriel Magalhães após cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo das redes. Na sequência, o centroavante sueco colocou Saka em ótimas condições de ampliar o marcador com um passe em profundidade, mas o camisa sete desperdiçou ótima chance ao finalizar para grande defesa de Dúbravka. Mas aos 33 minutos, Gyokeres lançou Trossard pela esquerda, que limpou a marcação e cruzou na área para Declan Rice chegar cabeceando e ampliar o placar em favor dos Gunners.
No segundo tempo, o Arsenal diminuiu o volume ofensivo, e Trossard criou a primeira chance mais perigosa com uma batida rasteira da entrada da área para defesa tranquila de Dúbravka. O Burnley assustou na reta final com uma jogada ensaiada de bola parada em que Florentino aproveitou uma bola aérea e cabeceou por cima da meta. No fim, Nwaneri arrancou no campo ofensivo e bateu da entrada da área, mas ao lado do gol adversário. Nos acréscimos, Noorgard foi acionado por Merino e bateu de fora da área para outra grande intervenção de Dúbravka. No último lance, o Burnley quase descontou com Edwards cobrando uma falta na trave de Raya.
