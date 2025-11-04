Supercomputador Opta prevê campeão inédito da Champions League; veja
Arsenal vem como favorito disparado
A Champions League volta aos grandes holofotes do futebol europeu nesta terça-feira (4), com o início da 4ª rodada da fase de liga. Chegando à metade da atual etapa da competição, o Supercomputador Opta entrou em ação e apontou quem tem mais chances de levantar a "orelhuda". Segundo a ferramenta, o Arsenal desponta como o grande favorito ao título desta temporada.
A equipe londrina é uma das cinco invictas na competição. O Arsenal teve um ótimo início de temporada – tanto na Champions League quanto na Premier League – e isso reforça o favoritismo do time inglês no torneio continental. Os Gunners somam três vitórias em três jogos, com oito gols marcados e nenhum sofrido.
A defesa, aliás, tem sido o ponto-chave da equipe. Mesmo com atacantes de destaque, o setor defensivo é o grande trunfo do time, liderado por Gabriel Magalhães e Saliba, que se destacam também nas bolas paradas. De acordo com o Supercomputador Opta, o Arsenal tem 22% de chances de ser campeão e 36% de chegar à final.
Caso a previsão se confirme, será o segundo ano consecutivo em que a Champions League terá um campeão inédito – algo que não acontece desde 1992 e 1993, quando Barcelona e Marseille conquistaram seus primeiros títulos.
Outras equipes correm por fora na Champions League
Se o Arsenal é o favorito isolado, outras equipes também aparecem fortes na disputa. O PSG surge logo atrás dos ingleses, com 14% de chances de título e 26% de alcançar a final, segundo o levantamento da Opta.
O Manchester City, que vem em recuperação na temporada, ocupa a terceira posição nas projeções, com 11,78% de probabilidade de ser campeão e cerca de 22% de chegar à decisão.
Fechando a lista dos principais candidatos, o Bayern de Munique aparece com 11,48% de chances de conquistar o título e manter a impressionante invencibilidade na temporada. O clube alemão busca seu hexacampeonato europeu e segue como uma das equipes mais consistentes do continente.
