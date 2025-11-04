Brasileiros fora? Veja a escalação do Arsenal contra Slavia Praga
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (4), pela fase de liga da Champions League
O Arsenal divulgou a escalação para o duelo contra o Slavia Praga nesta terça-feira (4), às 14h45 (de Brasília), na Eden Arena, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Com Gabriel Magalhães no time inicial e Martinelli fora por lesão, o técnico Mikel Arteta definiu os onze titulares para o confronto.
O Arsenal lida com dificuldades para montar sua equipe inicial. Mikel Arteta não pode contar com sete atletas lesionados: além de Martinelli, Gyokeres, Odegaard e Zubimendi, considerados titulares, estarão fora.
Sem um camisa 9 de ofício, o treinador espanhol deverá recorrer a um mecanismo que deu muito certo na temporada passada. Mikel Merino como falso-centroavante, enquanto Saka, Nwaneri e Trossard devem fechar o quarteto ofensivo.
Do outro lado, o Slavia Praga ainda busca a primeira vitória na Champions League. O time comandado pelo técnico Jindrich Trpisovsky empatou com a Atalanta e perdeu para Inter de Milão e Bodo/Glimt até então e enfrentará grandes dificuldades contra o Arsenal. A equipe da República Tcheca não poderá contar com seu principal jogador, Ivan Schranz, lesionado.
Confira a escalação do Arsenal para enfrentar o Slavia Praga
GOL: Raya
LD: Ben White
ZAG: Mosquera
ZAG: Gabriel Magalhães
LE: Lewis-Skelly
VOL: Declan Rice
VOL: Norgaard
ATA: Nwaneri
ATA: Bukayo Saka
ATA: Trossard
ATA: Mikel Merino
