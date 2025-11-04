Brasileiros fora? Veja a escalação do Arsenal contra Slavia Praga

O Arsenal divulgou a escalação para o duelo contra o Slavia Praga nesta terça-feira (4), às 14h45 (de Brasília), na Eden Arena, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Com Gabriel Magalhães no time inicial e Martinelli fora por lesão, o técnico Mikel Arteta definiu os onze titulares para o confronto.

O Arsenal lida com dificuldades para montar sua equipe inicial. Mikel Arteta não pode contar com sete atletas lesionados: além de Martinelli, Gyokeres, Odegaard e Zubimendi, considerados titulares, estarão fora.

Sem um camisa 9 de ofício, o treinador espanhol deverá recorrer a um mecanismo que deu muito certo na temporada passada. Mikel Merino como falso-centroavante, enquanto Saka, Nwaneri e Trossard devem fechar o quarteto ofensivo.

Do outro lado, o Slavia Praga ainda busca a primeira vitória na Champions League. O time comandado pelo técnico Jindrich Trpisovsky empatou com a Atalanta e perdeu para Inter de Milão e Bodo/Glimt até então e enfrentará grandes dificuldades contra o Arsenal. A equipe da República Tcheca não poderá contar com seu principal jogador, Ivan Schranz, lesionado.

Confira a escalação do Arsenal para enfrentar o Slavia Praga

GOL: Raya

LD: Ben White

ZAG: Mosquera

ZAG: Gabriel Magalhães

LE: Lewis-Skelly

VOL: Declan Rice

VOL: Norgaard

ATA: Nwaneri

ATA: Bukayo Saka

ATA: Trossard

ATA: Mikel Merino

Escalação do Arsenal para enfrentar o Slavia Praga na Champions League (Foto: Divulgação/Arsenal)

