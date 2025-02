Atual versão de Salah já supera Vini Jr melhor do mundo em números; compare

Mohammed Salah tem números espetaculares na atual temporada europeia. O atacante do Liverpool já supera, inclusive, estatísticas relevantes de Vinicius Júnior em 2023/24, quando foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. O egípcio ultrapassou o brasileiro em gols, assistências e grandes chances criadas, por exemplo.

Apesar de a temporada europeia ainda estar a três meses do fim, Salah só disputou uma partida a menos que o brasileiro realizou em 2023/24. O motivo para a menor quantidade de jogos foram as duas contusões mais sérias do brasileiro no período (lesão no bíceps femoral e ruptura muscular na coxa).

Vini Jr em 2023/24 vs Mohamed Salah em 2024/25

Jogos: 39 x 38

Gols: 24 x 30

Assistências: 9 x 21

Minutos para participar de gol: 93 x 63

Passes decisivos: 57 x 75

Grandes chances criadas: 15 x 25

Finalizações (no gol): 123 (58) x 132 (67)

Dribles certos: 112 x 55

Acerto no drible: 43% x 50%

Nota Sofascore: 7.47 x 7.92

Vinicius melhor do mundo vai além dos números

É claro que os números não são suficientes para justificar o tamanho da temporada de melhor do mundo do atacante brasileiro. Protagonista do Real Madrid, Vini levou o time merengue aos títulos de La Liga e Champions League em 2023/24. Durante a campanha na maior competição de clubes do mundo, destacaram-se as performances decisivas ao longo de todo o mata-mata, inclusive com gol na final contra o Borussia Dortmund.

Salah, por sua vez, ainda tenta levar o Liverpool aos principais títulos em 2024/25. No momento, a equipe lidera a Premier League com 11 pontos de vantagem para o Arsenal. Os Reds também terminaram a fase de liga da Champions na primeira colocação. No entanto, terão duelo desafiador com o PSG nas oitavas de final. O desfecho da temporada será a grande provação para o egípcio.

Vini Jr segura o prêmio Fifa The Best da última temporada (Foto: Mohamed Farag/Fifa)

Salah também supera os próprios números

Na atual temporada, o atacante egípcio totaliza 41 participações diretas em gols. Esse número já supera o desempenho de seis das suas sete temporadas com a camisa do Liverpool. Agora, ele está a apenas uma participação de igualar seu recorde pessoal (42), alcançado em 2017-18, sua primeira temporada pelos Reds. Na ocasião, Mo Salah foi terceiro lugar no prêmio Fifa The Best e sexto colocado na Bola de Ouro.