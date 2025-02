‘Novo Cristiano Ronaldo’ vive baixa no Milan após fracasso em grandes ligas

Apontado como o "novo Cristiano Ronaldo" no início de sua carreira, o atacante português João Félix vem tendo muitas dificuldades no Milan. Contratado por empréstimo, vindo do Chelsea, na janeira de transferências de janeiro, o jogador é alvo de críticas da imprensa italiana, que destaca pouca efetividade durante a sequência de cinco jogos como titular.

Após a derrota por 2 a 1 para o Torino, o português foi definido como "inútil" por um comentarista italiano da "TV Telelombardia", em sua conta no X (antigo Twitter).

- Tirar Rafael Leão, a menos que ele esteja machucado, é inútil. Em resumo: Sérgio Conceição está causando mais danos do que granizo. A diretoria errou. Tudo está dando errado no Milan. João Félix é tão bonito quanto inútil - comentou o jornalista Fabio Ravezzani.

João Félix soma apenas seis jogos no Milan até aqui, mas foi titular nas últimas cinco partidas, mesmo com baixa produtividade ofensiva. O diário italiano "Corriere dello Sport" questionou a manutenção do atleta na equipe, após a eliminação na Champions League, para o Feyenoord.

Ele deveria jogar sempre apesar de suas atuações não serem convincentes? escreveu o jornal italiano

'Novo Cristiano Ronaldo': apelido de João Félix

Destaque absoluto no início de sua carreira no Benfica, João Félix foi disputado por diversos clubes, como o Manchester City, mas acabou sendo contratado pelo Atlético de Madrid, em operação que chegou aos 120 milhões de euros, classificada como a quinta contratação mais cara da história do futebol da época.

Com apenas 19 anos e um currículo de 20 gols em 43 jogos na temporada 2018/19, o português, atual Milan, foi apelidado como o "novo Cristiano Ronaldo" por conta de seu status de grande promessa do futebol. Porém, depois de suas complicações no Atlético, Félix rodou por diversos outros clubes, foi emprestado e nunca mais conseguiu se firmar.