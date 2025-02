O atacante Mohamed Salah vive uma temporada com números surpreendentes e está ajudando o Liverpool a encaminhar o título da Premier League.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Até o atual momento da temporada, o egípicio já chegou a marca de 25 gols e 16 assistências, totalizando 41 participações diretas para gol. Seu rendimento tem contribuído para o Liverpool se manter na liderança da Premier League e foi essencial para os Reds terem tido a melhor campanha da fase de liga da UEFA Champions League.

Em toda a temporada do Campeonato Inglês, das 27 partidas que Salah esteve em campo, ele deixou de marcar ou assistir um companheiro em apenas quatro. Ele é o artilheiro da competição com 25 gols e líder em assistências com 16 passes para gol.

continua após a publicidade

O atacante do Liverpool está próximo do recorde de mais assistências em uma única temporada, que pertence à Kevin De Bruyne (2019-20) e Thierry Henry (2002-03) com 20.

Rendimento de Salah vai superar sua melhor temporada pelo Liverpool

Na atual temporada, o camisa #11 já soma 25 gols e 16 assistências, totalizando 41 participações diretas em gols. Esse número já supera o desempenho de seis das suas sete temporadas com a camisa do Liverpool. Agora, ele está a apenas uma participação de igualar seu recorde pessoal de 42, alcançado em 2017-18, sua primeira temporada pelos Reds.

continua após a publicidade

Na sua temporada de estreia no Liverpool, Salah foi um dos principais nomes nos debates para a eleição dos prêmios individuais, FIFA The Best e Bola de Ouro, que foram vencidos pelo croata Luka Modrić, do Real Madrid.