O Manchester City ganhou um reforço para tentar melhorar o desempenho da equipe em uma das temporadas mais difíceis da história recente do clube: Claudio Echeverri. O argentino foi o principal destaque do país no Sul-Americano Sub-20.

Echeverri foi transferido do River Plate para o Manchester City em dezembro de 2023, por um valor estimado em 14,5 milhões de euros fixos (R$ 77,7 milhões na cotação da época), além de 9 milhões de euros pagos em metas. Ao todo, o montante equivale a R$ 134 milhões.

Ele permaneceu emprestado ao River Plate até o final de 2024, além de participar do Sul-Americano Sub-20 como capitão e camisa 10 pela seleção argentina. Na competição, marcou dois gols na vitória de 6 a 0 contra o Brasil, embora a Argentina tenha terminado como vice-campeã.

Echeverri deve estrear pelo Manchester City no sábado (1), em duelo contra o Plymouth Argyle, pela quinta fase da Copa da Inglaterra. Ele fará o seu primeiro treino com o elenco do time inglês na quinta-feira (27).

Quem é Echeverri?

A estreia de Echeverri no futebol profissional foi aos 17 anos na vitória do River Plate por 3 a 1 sobre o Instituto, em 22 de junho de 2023. Na partida, ele se destacou ao dar um belo passe para tento de Lucas Beltrán. Ao todo, com a camisa dos Millonarios, foram 48 jogos, com quatro gols e oito assistências.

Diablito já havia sido algoz da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17, no final de 2023. Na ocasião, as equipes duelaram nas quartas de final, e o principal clássico da América do Sul terminou em 3 a 0 para a Argentina, com hat-trick e show de Diablito. O sonho da conquista, porém, parou na semifinal, em queda para a Alemanha; após empate no tempo normal, Echeverri desperdiçou sua cobrança na disputa de pênaltis, assim como Mastantuono.

