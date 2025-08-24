Davide valoriza vitória do Botafogo após eliminação: ‘Semana difícil’

O Botafogo bateu o Juventude neste domingo (24) pelo placar de 3 a 1, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro, e mostrou reação após queda na Libertadores no meio da semana. Técnico do Glorioso, Davide Ancelotti destacou a dificuldade dos últimos dias com a eliminação e valorizou o resultado em Caxias do Sul como uma virada de chave

— Na conversa de Quito, reforcei que minha confiança segue alta e que tínhamos que mostrar uma reação. Era um jogo fundamental. Porque foi uma semana muito difícil, com muita decepção, raiva. Hoje mostramos isso querendo ganhar o jogo. Não foi o melhor futebol, mas tivemos muita vontade. Temos que melhorar em casa, porque os resultados não são como fora de casa — disse Davide, em entrevista coletiva.

Contra o Ju, o Botafogo saiu atrás, mas reagiu ainda no primeiro tempo em pênalti cobrado por Alex Telles. Quem garantiu a vitória na segunda etapa foi o centroavante Chris Ramos, que estreou com dois gols para garantir os três pontos. O jogador é mais uma opção no elenco.

Chris Ramos estreia com 2 gols pelo Botafogo. (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— É uma possibilidade que agora temos, porque temos dois (centroavantes) de qualidade, peso e qualidade física. Então é uma possibilidade que temos. Também temos meias de qualidade como Savarino e Correa.

O próximo compromisso será na quarta-feira (27), no clássico com o Vasco em São Januário pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Davide Ancelotti projetou o duelo e elogiou o time comandado por Fernando Diniz, que vem de duas derrotas consecutivas.

— Um time que joga muito bem com a bola, tem uma maneira de jogar onde tem muita superioridade nos corredores laterais, temos que defender bem. Não é preocupação, simplesmente respeito pelo rival e preparar o jogo da melhor maneira possível. É um jogo importante, claramente vai ter muito ambiente da torcida. Acho que a nossa torcida vai estar e apoiar também no Rio. E também procurar recuperar bem nesse calendário, porque hoje vimos que o esforço que tivemos essa semana, com viagem tão longa, nos últimos 20 minutos a gente pagou um pouco esse esforço. É importante recuperar bem todos — destacou Davide.

Veja outras respostas do técnico do Botafogo:

Sem mais contratações?

— Até que oficialmente o mercado não esteja fechado, não posso dizer isso (elenco fechado). Estou contente com o elenco, trabalhando duro porque chegamos há pouco mais de um mês e tivemos 12 jogos. Não é fácil, temos que trabalhar, construir e ganhar jogos também. Então, contente com esse grupo e personalidade. Contente com esse grupo com a personalidade desse grupo, que não tinha dúvidas que hoje poderíamos ter uma reação. Objetivos claros, Brasileirão e Copa do Brasil e vamos juntos.

Campanha em casa

— Acho que fora de casa, no Brasileirão, esse time joga bem. Em casa quando joga com a máxima confiança, máxima coragem… E temos que manter essa coragem, essa confiança em casa. Quando temos algumas dificuldades em casa, o time começa a perder um pouco essa coragem, essa personalidade, essa confiança. Acho que isso é a motivação. Não tem outra, porque temos uma torcida que sempre apoia muito até o final e temos que aproveitar isso um pouco mais.

Estreias (Neto e Chris)

— Contente pelo Chris. Acho que é muito fácil para os jogadores que chegam, porque é um ambiente familiar. Espero que possa fazer dois gols todo jogo, mas não vai ser fácil. Parabéns para ele, mas o trabalho de todos hoje foi muito importante. Os jogadores que entraram para refrescar o time porque estava muito cansado hoje por conta da viagem muito longa. Não tivemos treino no Rio. Uma vitória fundamental.