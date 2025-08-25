Botafogo quebra tabu histórico com vitória pelo Brasileirão; veja
Glorioso venceu por 3 a 1 com dois gols do estreante Chris Ramos, atacante espanhol
O Botafogo venceu finalmente o Juventude no Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. No último domingo (24), o placar de 3 a 1 a favor do Glorioso, com gols de Alex Telles e Chris Ramos (duas vezes), deu fim a um tabu que durava 29 anos, desde a edição de 1996 do Campeonato Brasileiro.
Na temporada em questão, uma após o título de 1995, o Glorioso terminou na 17ª colocação de 24 clubes participantes e no modelo de mata-mata - os oito primeiros cruzavam em quartas de final, e o Grêmio foi o grande campeão. A vitória sobre o Juventude foi por 5 a 3: Dejair, Bruno Carvalho, Bentinho (duas vezes) e Túlio Maravilha marcaram para o Alvinegro, e Lauro, Jean Carlos e Fernando Rech para o Ju. Houve um duelo com vitória para o time carioca em 2001, mas este disputado no Estádio Centenário, casa do Caxias, também por 3 a 1.
Pedra no sapato do Botafogo
Desde então, os clubes haviam se enfrentado no Alfredo Jaconi em sete oportunidades, com quatro empates e três vitórias para os mandantes. Veja abaixo:
1998 – Juventude 0x0 Botafogo
2004 – Juventude 1x0 Botafogo
2005 – Juventude 0x0 Botafogo
2006 – Juventude 1x0 Botafogo
2007 – Juventude 1x1 Botafogo
2022 – Juventude 2x2 Botafogo
2024 – Juventude 3x2 Botafogo
O triunfo deu fim também ao jejum do futebol carioca no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Antes, a última vitória havia sido do Vasco, na Série B de 2009, por 2 a 1. Em partidas da Série A, em 2005, com o Fluminense vencendo por 4 a 3.
Dificuldade
No compromisso pela 21ª rodada do Brasileirão, o Glorioso, agora comandado pelo técnico Davide Ancelotti, viu mais uma vez a dificuldade de atuar na Serra Gaúcha. O Juventude abriu o placar com Batalla, de cabeça, e o Alvinegro correu para empatar ainda no primeiro tempo, com Alex Telles em cobrança de pênalti.
A virada só saiu no fim da segunda etapa, com dois gols de um novo reforço. Chris Ramos, estreando com a camisa alvinegra, virou em linda finalização de fora da área e ampliou em contra-ataque já nos acréscimos.
