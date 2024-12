Atlético de Madrid x Slovan Bratislava: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Atlético de Madrid enfrentará o Slovan Bratislava nesta quarta-feira (11), em um jogo pela Champions League de 2024/25. A partida ocorrerá às 14h45 (de Brasília), no Metropolitano Stadium, em Madrid, Espanha. A transmissão será feita pelo canal TNT e pelo serviço de streaming Max ➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

continua após a publicidade

O time espanhol, após vencer o Sevilla por 4 a 3 com destaque para Antoine Griezmann, que marcou dois gols, busca continuar sua sequência de vitórias. O Slovan Bratislava, por sua vez, vem de uma derrota por 2 a 1 contra o Zilina e, já praticamente fora da competição, tenta surpreender.



As casas de apostas apontam o Atlético de Madrid como favorito, refletindo nas odds a diferença de expectativas para o resultado do jogo.



Sob a liderança de Diego Simeone, o Atlético não terá Thomas Lemar, afastado por lesão. A equipe busca melhorar seu desempenho em casa após derrotas para Lille e Benfica. O Slovan Bratislava, comandado por Vladimir Weiss, não contará com Adler, Vojtko e Tolic, este último suspenso. Expectativas giram em torno de Griezmann, prevendo-se que ele dará 2 ou mais chutes ao gol, enquanto se antecipa que o Slovan Bratislava, com limitações ofensivas, possa não marcar.

➡️ Campeão do mundo com Messi faz forte desabafo: ‘Sou alguém que ninguém liga’

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid X Slovan Bratislava

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Metropolitano Stadium, em Madrid, Espanha

📺 Onde assistir: TNT e Max (streaming)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético de Madrid

Oblak; Molina, Witsel, Lenglet e Javi Galán; Giuliano Simeone, De Paul, Connor Gallagher e Pablo Barrios; Griezmann e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone

Slovan Bratislava

Dominik Takac; Cesar Blackman, Guram Kashia, Kevin Wimmer e Jurij Medvedev; Juraj Kucka, Daniil Ignatenko e Lukas Pauschek; Tigran Barseghyan, David Strelec e Vladimír Weiss Jr. Técnico: Vladimír Weiss.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional