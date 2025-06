Na reta final do primeiro tempo, o árbitro mexicano César Ramos foi chamado ao monitor do VAR para revisar o lance de um possível pênalti, após um pisão do volante Gregore, do Botafogo, em Julián Alvarez, atacante do Atlético de Madrid.

Após a revisão, o juiz anunciou no estádio que considerou, sim, falta de Gregore em Julián, mas que, antes deste lance, houve uma falta no zagueiro alvinegro Jair. O especialista em arbitragem da Globo, PC Oliveira, concordou com a decisão do árbitro César Ramos.

Para o ex-árbitro, Gregore foi imprudente na jogada e houve penalidade, porém a falta no zagueiro Jair aconteceu antes e deveria ser marcada.

Assista à imagem do VAR que recomendou o possível pênalti

Um empate garante a primeira colocação do Botafogo na chave. Uma derrota por até dois gols para o Atlético de Madrid também classifica a equipe, mas com a posição a depender do duelo entre Seattle Sounders e Paris Saint Germain.

Simulador Lance! Cenários para classificação do Botafogo

*Vitória sobre o Atlético de Madrid - classificado em 1º Lugar

*Empate com o Atlético de Madrid - classificado em 1º Lugar

*Derrota por até dois gols de diferença e vitória do PSG - classificado em 2º Lugar

*Derrota por até dois gols de diferença e empate do PSG - classificado em 2º Lugar

*Derrota por mais de dois gols de diferença e empate do PSG - classificado em 2º Lugar

