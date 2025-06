Às 16 horas, horário de Brasília, Botafogo e Atlético de Madrid se enfrentam no mítico estádio Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, pela definição da classificação de quem passa para as oitavas de finais pelo Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa.

Pelos acessos do estádio, a reportagem do Lance! encontrou torcedores do Glorioso que estavam buscando deixar o estádio californiano com um clima mais próximo do Engenho de Dentro: dois cariocas, um morador de São Paulo e outro de Iowa, estado localizado no centro-oeste dos EUA, levaram um cooler com cervejas para fazer o "esquenta" pré-jogo.

— Trouxemos quatro cervejas para cada e mais uns "shots" para fazer o esquenta antes do jogo e deixar com o ambiente do Niltão. Falta só um churrasquinho para ficar perfeito, algo que o "papai" (John) Textor gosta muito — disse um deles.

Uma vitória ou um empate garantem a primeira colocação do Alvinegro na chave. Uma derrota por até dois gols para o time madrilenho também classifica a equipe, mas em segundo lugar. Caso o Paris Saint-Germain vença o Seattle Sounders, o Botafogo não pode perder por três ou mais gols de diferença.