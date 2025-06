O Botafogo encara o Atlético de Madrid precisando “apenas” empatar para garantir a classificação e a primeira colocação do Grupo B do Mundial. O clube madrilenho precisa ganhar por pelo menos três gols de diferença para conquistar a classificação. Foi baseado na necessidade desta goleada sobre o Botafogo que o Atlético de Madrid usou as redes sociais para citar as recentes vezes que venceu partidas por mais de três gols de diferença. Veja;

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Simulador Lance! O que o Botafogo precisa fazer contra Atlético de Madrid

Vitória sobre o Atlético de Madrid - Botafogo classificado em 1º Lugar Empate com o Atlético de Madrid - Botafogo classificado em 1º Lugar Derrota por até dois gols de diferença e vitória do PSG - Botafogo classificado em 2º Lugar Derrota por até dois gols de diferença e empate do PSG - Botafogo classificado em 2º Lugar Derrota por mais de dois gols de diferença e empate do PSG - Botafogo classificado em 2º Lugar

➡️ Quando zeram os cartões amarelos do Mundial de Clubes? Entenda regulamento e confira os pendurados

Jogadores do Atlético de Madrid comemoram gol contra o Seattle Sounders (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Atacante do atlético acredita em goleada

Um dos astros do Atlético de Madrid, Julián Alvarez rasgou destacou a dificuldade da partida, mas acredita que o time colchonero conseguirá a classificação.

- O Botafogo é uma equipe de muita qualidade, com grandes jogadores. Uma equipe forte defensivamente, demonstrou isso no Brasil, onde foi campeã de coisas importantes. Acredito que podemos (tirar a vantagem do Botafogo). Já demonstramos em muitos jogos nessa temporada - disse o jogador do Atlético de Madrid, em entrevista neste sábado (21).

continua após a publicidade

- Depende de nós, temos que fazer outro grande jogo, que tudo saia bem para podermos fazer os gols que precisamos. Sabemos que não será fácil, mas confiamos nisso, o time está se preparando da melhor maneira e peço que confiem, nos acompanhem porque vamos deixar tudo pela classificação - completou Alvarez - completou.