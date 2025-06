Torcida brasileira ‘comemora’ própria derrota no Mundial: ‘Maior da história’

O cruzamento de Flamengo e Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial de Clubes jogou o Botafogo para a outra chave da competição. Por preferir o "novo lado" do chaveamento do torneio, a torcida alvinegra brincou com a própria derrota contra o Atlético de Madrid. Antoine Griezmann, o autor do gol espanhol, foi relembrado por torcedores do Botafogo, que brincaram o chamando de "ídolo".

Por ter se classificado em segundo lugar do Grupo B, o Botafogo enfrenta o Palmeiras nas oitavas de final, primeiro colocado do Grupo A. Assim, o vencedor do duelo só enfrentará Bayern de Munique e/ou PSG, em uma possível final.

Botafogo e Palmeiras com trajetórias diferentes no Mundial

Neste Mundial de Clubes, Botafogo e Palmeiras chegam às oitavas de final com trajetórias distintas na primeira fase. Enquanto o clube carioca se classificou no grupo que era tido como o mais difícil, o Palmeiras se classificou em primeiro sem ainda apresentar um futebol convincente.

O Palmeiras vai para as oitavas com a autoridade de campeão do grupo, mas com apenas uma vitória. O Botafogo jogará como segundo colocado de chave, mas com dois triunfos, um deles memorável.

E, diferentemente do primeiro confronto entre Palmeiras de Abel e Botafogo de Paiva, dessa vez o empate não será opção.