Já reformulando seu time após temporada sem títulos, o Atlético de Madrid está perto de perder um dos seus atacante para o Tigres, do México. Informações do jornalista Fabrizio Romano apontam que o argentino campeão do mundo em 2022, Ángel Correa, se encontra a detalhes e acertar sua ida para o futebol mexicano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O acordo já se encontra em estágio avançado, com o Tigres pronto para pagar 6 milhões de euros (R$ 37 milhões) ao Atleti pelo atacante argentino. Agora, restam apenas detalhes a serem definidos para que o negócio seja concretizado.

continua após a publicidade

No Atlético de Madrid desde 2015, Correa se tornou um dos jogadores de confiança de Diego Simeone. Camisa 10, o argentino é, em números, um dos maiores na história do clube. Com 463 partidas disputadas, é o quarto jogador que mais vestiu a camisa do Atleti. Já seus 87 gols o colocam em 14º na artilharia geral. Com a chegada de Julián Alvarez e Alexander Sorloth, porém, ele acabou perdendo espaço, sendo cada vez menos utilizado.

Ángel Correa comemora o gol da vitória do Atlético de Madrid sobre o PSG pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O Tigres será apenas o terceiro time na carreira de Correa, que foi revelado pelo San Lorenzo e, logo cedo, se transferiu para o Atleti. Ainda não é sabido qual será o tempo de contrato que o atacante terá com a equipe mexicana.

continua após a publicidade

Gols, assistências e títulos de Correa pelo Atlético de Madrid 📊

463 partidas 87 gols 65 assistências 3 titulos La Liga Europa League Supercopa da Uefa

📲 Para ficar por dentro de tudo de Futebol Internacional, acompanhe as notícias e informações no Lance!.