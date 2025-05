O Monterrey, do México, anunciou nesta quarta-feira (21) a contratação do técnico Domenèc Torrent. O treinador é conhecido dos brasileiros por sua passagem pelo Flamengo em 2020 e estará no Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado nos Estados Unidos, em junho. No time mexicano, ele vai comandar o zagueiro Sérgio Ramos, ex-Real Madrid.

O treinador assinou com o Monterrey até o fim do ano. O último trabalho de Domenèc também havia sido no México, no Atlético San Luis.

Em 2020, o profissional foi contratado pelo Flamengo para substituir Jorge Jesus, que deixou a equipe rubro-negra rumo ao Benfica. A passagem durou pouco meses, principalmente por não ter atingido os resultados esperados pela diretoria do clube.

Parceria com Pep Guardiola antes do Flamengo

Domenèc, de 62 anos, tem uma larga experiência no futebol. Em 2007, ele integrou a comissão técnica de Pep Guardiola no Barcelona B. Com a promoção do treinador, ele passou aos profissionais do Barça, onde ficou de 2008 a 2012.

Ele seguiu com Pep Guardiola no Bayern de Munique, da Alemanha (2013 a 2016) e, posteriormente, no Manchester City (2016 a 2018). Nos três clubes em que trabalhou com Pep, Domenéc conquistou 23 títulos: Champions League (2), Campeonato Espanhol (3), Bundesliga (3), Premier League (1), Mundial de Clubes (3), Supercopas da Europa (2) e Copas e Supercopas Nacionais (9).

No Mundial de Clubes, o Monterrey está no Grupo E e vai enfrentar Inter de Milão, da Itália, River Plate, da Argentina, e Urawa Red Diamonds, do Japão. A estreia será contra os italianos, no dia 17 de junho, às 22h, no Rose Bowl, em Los Angeles. O mesmo local em que a seleção brasileira conquistou a Copa do Mundo de 1994.

