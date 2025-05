Ex-Vasco pode enfrentar o Fluminense no Mundial: ‘Saio com vantagem’

O zagueiro Danilo Boza está prestes a disputar a competição mais importante de sua carreira. Aos 26 anos, o ex-Vasco defenderá o Urawa Reds, do Japão, no Mundial de Clubes da FIFA 2025, que será disputado nos Estados Unidos a partir de 14 de junho. A equipe japonesa está no grupo E e pode cruzar o caminho do Fluminense na fase de grupos da competição.

Danilo Boza está no futebol japonês há pouco mais de quatro meses. Desde que chegou ao Urawa Reds, disputou 17 partidas e marcou um gol. Agora, o defensor se prepara para encarar nomes de peso em um torneio global, com clubes como Real Madrid, Manchester City e Inter de Milão.

Se enfrentar o Fluminense em uma possível semifinal, o reencontro será especial. Durante sua passagem pelo futebol brasileiro, o zagueiro enfrentou o Tricolor carioca em quatro oportunidades: venceu duas, empatou uma e perdeu uma.

- É sempre bom enfrentar equipes grandes como o Fluminense. Meu retrospecto contra eles é positivo, então acho que já saio com uma vantagem - brincou Boza.

Danilo Boza homenageia filho em gol marcado pelo Urawa Reds (Foto: Divulgação)

Danilo teve passagem pelo Vasco em 2022, quando atuou por empréstimo e foi titular na reta final da Série B. Ao todo, somou 17 partidas com a camisa do Cruz-Maltino, mas não permaneceu em São Januário após o fim do vínculo. De volta ao Juventude, teve uma boa temporada em 2024, o que chamou a atenção do mercado internacional e culminou na transferência ao futebol japonês.

Agora, no palco mundial, Boza terá a chance de mostrar seu valor e ajudar o Urawa Reds a buscar uma campanha sólida no novo formato do Mundial de Clubes, que reúne 32 equipes pela primeira vez.