Finalista da Champions pode se tornar 3º técnico mais bem pago do mundo

O Al-Hilal se movimenta nos bastidores para substituir o português Jorge Jesus e não pretende economizar. O clube saudita fez uma proposta considerada “monstruosa” ao técnico Simone Inzaghi, da Inter de Milão: € 20 milhões anuais (cerca de R$ 126 milhões).

A informação foi publicada pelo jornal saudita “Al-Riyadhiyah” e repercutida pela tradicional “Gazzetta dello Sport”, da Itália. Segundo a publicação, o presidente do Al-Hilal, Fahad Bin Saad Bin Nafel, já viajou até Milão em abril e está confiante em um acerto.

O objetivo do Al-Hilal é contar com Inzaghi no comando técnico já para o Mundial de Clubes, que será realizado entre junho e julho, nos Estados Unidos.

💰 Ranking dos técnicos mais bem pagos

Caso aceite a proposta, Simone Inzaghi, de 49 anos, passaria a receber € 20 milhões por ano, o que o colocaria no 3º lugar do ranking dos técnicos mais bem pagos do mundo, atrás apenas de:

1️⃣ Diego Simeone (Atlético de Madrid) — € 34 milhões

2️⃣ Pep Guardiola (Manchester City) — € 24,8 milhões

Ele superaria nomes como:

Mikel Arteta (Arsenal) — € 18,7 milhões Stefano Pioli (Al-Nassr) — € 15,5 milhões José Mourinho (Fenerbahçe) — € 11 milhões Carlo Ancelotti (Seleção Brasileira) — € 10 milhões

A contratação também reforçaria a política agressiva dos clubes sauditas em atrair grandes nomes do futebol europeu.

🏆 Chance de títulos

Na atual temporada, a Inter, de Inzaghi, ainda pode levantar dois troféus. O objetivo principal é a Champions League, cuja final será no dia 31 de maio, contra o Paris Saint-Germain, em Munique. Antes disso, o clube se despede do Campeonato Italiano na sexta-feira (23), contra o Como, e depende de um tropeço do Napoli para ter chances de título.

