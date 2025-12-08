Atitude de Xabi Alonso contra jogador do Real Madrid viraliza: 'Não'
Merengues têm três expulsos na derrota contra o Celta de Vigo por 2 a 0
O Real Madrid vive tempos difíceis. A equipe comandada por Xabi Alonso foi derrotada por 2 a 0 pelo Celta de Vigo, no domingo (7), em partida válida pela 15ª rodada da La Liga, marcada por atuação apagada do onze inicial e críticas à arbitragem. Entre os principais acontecimentos dos 90 minutos, a expulsão de Fran García — apenas uma das três expulsões merengues na partida — provocou forte indignação do técnico espanhol.
Ao fim dos 90 minutos, diversos jogadores do Madrid demonstraram indignação com a arbitragem de Alejandro Quintero, responsável por expulsar três atletas merengues: Álvaro Carreras, Fran García e Endrick. O lateral-esquerdo titular recebeu cartão vermelho nos acréscimos após dirigir ao árbitro a frase "você é péssimo", enquanto o brasileiro também foi excluído por comportamento considerado desrespeitoso. O defensor reserva, contudo, foi o único punido por faltas em campo.
García foi expulso aos 19 minutos do segundo tempo após receber dois cartões amarelos em rápida sucessão, com apenas dois minutos de intervalo entre eles. O lateral de 26 anos deixou o time com dez jogadores quando a equipe já perdia por 1 a 0. Alonso, por sua vez, demonstrou clara insatisfação com a tomada de decisão do atleta. Abaixo, veja a reação do comandante:
Pela leitura labial, é possível identificar que Xabi menciona o jogador no momento em que ele deixa o campo, seguido de um palavrão em espanhol: "Não me f***". Nas redes sociais, torcedores do Madrid também criticaram a atuação de Fran García, de modo que seus erros foram considerados decisivos para o placar desfavorável ao time; veja algumas reações:
Tradução: Fran García foi expulso por levar dois cartões amarelos em menos de um minuto. Acho que ele merece, no mínimo, uma boa bronca. Se eu fosse o Xabi Alonso, ele não jogaria mais.
Tradução: Podemos culpar Xabi Alonso por muitas coisas, como é normal, mas chutar alguém depois de ter recebido apenas um cartão amarelo 30 segundos depois demonstra a capacidade mental de um camarão cozido no vapor. Fran García não tem qualidade para jogar no Real Madrid, especialmente depois do que aconteceu ontem.
⚽ Fran García 🤝 Real Madrid ⚪
Devido ao alto número de lesões no departamento médico do Real, o normalmente reserva Fran foi escalado como titular na lateral esquerda contra o Celta, posição em que vinha atuando nas últimas partidas do clube. Assim, Carreras tem sido deslocado ocasionalmente para a zaga pela esquerda por Xabi em situações pontuais. Formado nas categorias de base do clube e com passagem de sucesso no Rayo Vallecano, são 94 jogos pela equipe merengue, com dois gols e 12 assistências no período, entre altos e baixos.
