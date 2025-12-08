A crise do Real Madrid ultrapassa o gramado e marca um momento delicado da temporada. Após perder Militão por cerca de três a quatro meses, o clube enfrenta uma nova preocupação: Mbappé, principal referência ofensiva e artilheiro do time, fraturou o dedo anelar da mão esquerda.

Na manhã desta segunda-feira (8), o elenco voltou aos treinamentos após a dura derrota para o Celta de Vigo, mirando o duelo contra o Manchester City pela Champions League. Segundo o jornal espanhol "Marca", da Espanha, o clima observado foi de abatimento. Além dos resultados ruins, Militão segue lesionado e não compareceu ao treino; Camavinga apareceu com uma bandagem considerada incomum, na perna direita; Huijsen também lida com lesão e não deve jogar, e Mbappé treinou com proteções na mão esquerda. A sequência de problemas físicos tem contribuído para um ambiente pouco favorável no clube.

Mbappé comemora gol no jogo do Real Madrid contra o Girona (Foto: Josep Lago/AFP)

No caso de Mbappé, mesmo com a fratura, o atacante terá condições de jogo. Ainda assim, deve atuar com limitações. De acordo com o Marca, o francês precisará usar proteção, o que pode afetar ações como saltos, disputas físicas e desarmes – pontos destacados pelo jornal como possíveis prejuízos ocasionados pela lesão.

Real Madrid com problemas defensivos

A equipe vive um cenário extremo: todos os jogadores lesionados do elenco são defensores. Além de Militão, estão fora Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Alaba, Mendy e Huijsen. Este último, ausente por sobrecarga muscular, perdeu os jogos contra Olympiacos, Girona, Athletic e Celta e também não deve atuar contra o City.

O problema aumenta para a partida do próximo domingo, contra o Alavés. Fran García cumprirá suspensão após receber dois cartões amarelos, enquanto Carreras foi expulso por dizer ao árbitro: "Você é péssimo". A definição da pena ainda depende do julgamento disciplinar. Caso Huijsen também não esteja disponível, o Madrid terá apenas Rüdiger e Asencio como defensores de origem para a rodada.

Possíveis soluções e uso da base

Xabi Alonso pode recorrer a adaptações. Tchouameni já foi utilizado como zagueiro e é uma alternativa. Valverde e Camavinga podem atuar nas laterais, embora a condição física do francês ainda seja incerta, já que não participou do aquecimento nem entrou em campo contra o Celta. Outra possibilidade é recorrer à base: Joan Martínez esteve no banco, e nomes como David Jiménez, Fortea, Valdepeñas, Manu Serrano e Diego Aguado podem ganhar espaço.

