Joia do Manchester United planeja deixar o clube em janeiro
Kobbie Mainoo está frustrado com a falta de oportunidades sob o comando de Ruben Amorim
Kobbie Mainoo está disposto a deixar o Manchester United por empréstimo em janeiro após demonstrar frustração com a falta de oportunidades sob o comando de Ruben Amorim. Porém, segundo o jornal "The Athletic", os Red Devils devem adiar uma decisão até o fim da Copa Africana de Nações, no meio da janela, devido à incerteza sobre o impacto do torneio para Bryan Mbeumo, de Camarões, e Amad, da Costa do Marfim.
O meio-campista ficou no banco pela quarta vez na temporada no empate por 1 a 1 com o West Ham na última quinta-feira (4). Aos 20 anos, Mainoo ainda não iniciou uma partida da Premier League após ter comunicado ao clube, no fim da última janela de verão, o desejo de ser emprestado. Além dele, apenas Lisandro Martínez, Tyrell Malacia e Tom Heaton ainda não começaram um jogo pela competição.
O Manchester United recusou a saída de Mainoo no período, mas Amorim o utilizou de forma limitada desde então. A joia inglesa soma 171 minutos no Campeonato Inglês e atuou os 90 minutos na eliminação para o Grimbsy Town, na Copa da Liga Inglesa.
Ainda de acordo com o "The Athletic", a direção do United avalia se é mais vantajoso manter Mainoo no elenco na segunda metade da temporada ou liberá-lo para atuar com frequência, preservando seu valor de mercado para uma possível venda. O meio-campista manifestou preferência por atuar no exterior caso deixe Old Trafford, e o Bayern de Munique já demonstrou interesse anteriormente.
Mainoo perde espaço no Manchester United
O contrato de Mainoo no Manchester United vai até junho de 2027, com remuneração de 20 mil libras por semana. Nascido em 2005, o jogador cresceu na Grande Manchester e está no United desde os seis anos, fazendo sua estreia no profissional aos 17. Em fevereiro deste ano, ele sofreu uma lesão na panturrilha e perdeu espaço com a mudança de comando técnico no clube.
