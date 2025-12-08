'Novo' Selhurst Park e mais: presidente do Crystal Palace fala sobre futuro após saída de Textor
Eagles venceram Fulham por 2 a 1 na última rodada da Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
O Crystal Palace, atual campeão da FA Cup e da Supercopa da Inglaterra, além de ocupar a quarta colocação da Premier League após vencer o Fulham por 2 a 1 no último domingo (7), vive um dos momentos mais importantes de sua história. O clube disputa pela primeira vez uma competição europeia de grande porte, mas o clima de euforia convive com certa frustração interna — especialmente após declarações do técnico Oliver Glasner sobre a falta de respaldo na última janela de transferências.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Real Madrid dá ultimato a Xabi Alonso, diz jornal espanhol
Futebol Internacional08/12/2025
- Futebol Internacional
Torcedores do Napoli se derretem por brasileiro: ‘Implacável’
Futebol Internacional08/12/2025
- Futebol Internacional
Son retorna ao Tottenham para despedida; entenda
Futebol Internacional08/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em entrevista ao "The Athletic", o presidente Steve Parish — agora sócio ao lado de Josh Harris, David Blitzer e do novo investidor Woody Johnson, que adquiriu a parte que pertencia a John Textor — falou sobre o futuro do treinador, os planos de expansão do clube e suas críticas às novas regras financeiras da Premier League.
"O melhor momento da história do clube"
Parish afirmou que, apesar da inquietação de parte da torcida e da comissão técnica, o Crystal Palace nunca viveu uma fase tão sólida. Segundo ele, os parâmetros financeiros, estruturais e esportivos alcançaram seu melhor nível desde que assumiu o clube, em 2010.
O objetivo é claro: transformar o Palace em um time capaz de disputar taças com regularidade, ir à Europa com frequência e, no médio prazo, até conquistar competições continentais.
O futuro do treinador Oliver Glasner
O treinador austríaco, cujo contrato termina ao fim da temporada, criticou publicamente a falta de reforços na proporção que considerava necessária. Parish reconheceu o descontentamento, mas afirmou que a forma como Glasner expôs a questão "não foi a mais útil". Ainda assim, garantiu que não há crise na relação.
O presidente disse respeitar a sinceridade do técnico, mas destacou que críticas públicas podem prejudicar o ambiente em fases decisivas da temporada. Ele reiterou que o clube deseja a permanência de Glasner, mas entende que o treinador quer avaliar o "projeto e as condições" antes de tomar uma decisão.
Parish também explicou que a ideia de reinvestir integralmente tudo o que o clube arrecada em vendas é equivocada. Há custos ocultos, pagamentos parcelados e limites de caixa que impactam o orçamento. Além disso, substituições de peças-chave — como uma eventual saída futura do zagueiro Marc Guehi — precisam ser planejadas com antecedência.
As novas regras de gasto e o impacto nos clubes médios
Um dos pontos mais enfáticos da entrevista foi a crítica às regras do squad cost ratio, que substituirão as normas de lucro e sustentabilidade. Para Parish, a mudança reduz a capacidade de investimento de clubes médios e ambiciosos, como Brentford, Brighton, Bournemouth, Fulham e Leeds, além do próprio Palace.
Ele argumenta que o novo modelo favorece os gigantes financeiros, que continuarão gastando mais e poderão absorver multas que penalizarão clubes que tentarem investir acima dos limites. Segundo o dirigente, as regras podem incentivar a compra de clubes em ligas menos restritivas — e admitiu que o Palace considera essa possibilidade no futuro.
Evolução estrutural: academia, estádio e investimentos
Com a saída de John Textor e a chegada de Woody Johnson, bilionário dono do New York Jets (franquia da NFL), a base de investidores do clube se fortaleceu. Parish contou que Johnson rapidamente se envolveu no projeto, tem acompanhado jogos in loco e quer acelerar investimentos no centro de treinamento e no estádio.
O presidente também comentou o atraso de oito anos na reforma do Selhurst Park. Segundo ele, as obras finalmente entrarão em fase visível a partir de janeiro, após longos entraves financeiros e impactos da inflação.
Parish reforça que o Crystal Palace precisa crescer em todas as frentes — estrutura, elenco e receitas comerciais — com a ambição de transformar o clube em um destino desejado pelos jogadores, e não apenas um trampolim rumo a equipes maiores.
O futuro de Steve Parish
Aos 60 anos, Parish reconhece que não ficará no clube para sempre, mas se vê motivado a concluir o ciclo de modernização do Palace. Seu objetivo declarado é:
- Entregar um novo estádio,
- Deixar o clube financeiramente sólido,
- Consolidar o Palace como presença constante na Premier League e nas competições europeias.
— Eu não quero estar aqui apenas cumprindo tabela. Quero que este clube caminhe para frente, sempre — disse.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias