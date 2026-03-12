menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Premier League sai em baixa após rodada da Champions

Nenhum dos seis times ingleses venceu nos jogos de ida da Champions League

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/03/2026
06:45
O Tottenham foi goleado por 5 a 2 pelo Atlético de Madrid na Champions League (Foto: Thomas COEX / AFP)
imagem cameraO Tottenham foi goleado por 5 a 2 pelo Atlético de Madrid na Champions League (Foto: Thomas COEX / AFP)
A primeira parte das oitavas de final da Champions League mostraram um preocupante cenário para a Premier League. Dos seis times do país bretão, dois empates e quatro derrotas, com três goleadas sofridas fora de casa. Os resultados negativos podem culminar em algo que não acontece a mais de uma década no torneio europeu.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na fase de liga, os clubes ingleses foram consistentes, com cinco dos seis entre os oito primeiros, classificados de forma direta. O único que foi playoffs aos playoffs foi o Newcastle, que ficou em 12º, e goleou o Qarabag, do Azerbaijão. Porém, nas oitavas, tudo mudou.

Desempenho dos ingleses nas oitavas da Champions

Na terça-feira (10), as oitavas da Champions League começaram com a derrota do Liverpool sobre o Galatasaray, em Istambul, por 1 a 0. Apesar do resultado reversível, ainda mais com a volta em Anfield, esta foi a segunda vitória do time turco sobre os ingleses nesta Champions League, além de uma temporada instável dos Reds, com muitas derrotas.

O dia seguiu e, em Madri, o Tottenham foi atropelado pelo Atlético de Madrid ao ser derrotado por 5 a 2. Com 15 minutos de jogo, os Spurs já perdiam por 3 a 0, com duas falhas do goleiro Antonín Kinský, que foi substituído logo depois do terceiro gol. A equipe londrina ainda tentou reagir e marcou duas vezes, mas sem esconder mais uma humilhação na temporada, já que o clube ocupa a 16ª colocação da Premier League e luta contra o rebaixamento mesmo após gastar 265 milhões de euros nas janelas de transferênca.

Kinský não alcança chute de Llorente no duelo entre Atlético de Madrid e Tottenham, pela Champions League
Kinský não alcança chute de Llorente no duelo entre Atlético de Madrid e Tottenham, pela Champions League (Foto: Javier Soriano/AFP)

Newcastle e Barcelona fecharam a terça-feira com um dos únicos jogos em que o time inglês foi superior. Mesmo zebra, os Magpies contaram com o apoio da torcida e tiveram as melhores chances para vencer. O Newcastle saiu na frente com Harvey Barnes, já na reta final do jogo. Porém, no último lance, Dani Olmo foi derrubado na área e Lamine Yamal marcou o gol de empate do Barça. Com o segundo jogo no Camp Nou, o time comandado por Eddie Howe terá a dura missão de se classificar na Catalunha. A última vez que um time inglês eliminou o Barcelona fora de casa foi em 2012, com o Chelsea.

A quarta-feira (11) também começou com um time inglês, com Bayer Leverkusen e Arsenal, na Alemanha. Os Gunners, amplamente favoritos, tiveram vida difícil, saíndo atrás no placar já no segundo tempo. Perto do fim, Noni Madueke sofreu pênalti, convertido por Kai Havertz. Ainda com a classificação sendo algo protocolar, a atuação do atual líder da Premier League não convenceu contra o sexto colocado de uma liga supostamente inferior.

Em Paris, Paris Saint-Germain e Chelsea fizeram jogo equilibrado até que os Blues fizeram algo que é recorrente na temporada: erros individuais. Com 2 a 2 no placar, a partida mudou de cara após falhas de Filip Jörgensen, além de substituições ruins de Liam Rosenior. Do outro lado, o PSG não bobeou e marcou mais três vezes para transformar em uma goleada por 5 a 2 e complicar muito a vida do time dos londrinos.

No Bernabéu, o Manchester City viu Federico Valverde ter uma noite mágica e marcar três golaços ao Real Madrid. Em uma noite pouco inspirada, a equipe de Pep Guardiola pouco fez no ataque, mesmo nos erros do clube da capital espanhola. O pênalti perdido por Vini Jr pode dar uma sobrevida aos Citizens, que precisarão fazer algo parecido com 2023 para se classificar.

Rúben Dias e Valverde disputam a posse de bola no duelo entre City e Real Madrid, pelas oitavas da Champions
Rúben Dias e Valverde disputam a posse de bola no duelo entre City e Real Madrid, pelas oitavas da Champions (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Fora das quartas?

Mesmo que seja algo difícil de acontecer, os resultados acenderam um alerta ao futebol inglês, que pode não ter nenhum classificado às quartas da Champions League pela primeira vez desde 2014/15. Naquela ocasião, o Liverpool havia caído ainda na fase de grupos, para Real Madrid e Basel. Já no mata-mata, o Chelsea caiu para o Paris Saint-Germain, o Arsenal foi superado pelo Monaco pelo gol fora de casa e o Manchester City foi derrotado duas vezes pelo Barcelona.

Apesar de ser a liga mais rica do mundo, a Premier League ainda não consegue disparar o nível em relação aos outros países, principalmente Alemanha e Espanha. Com bilhões gastos nas últimas janelas, principalmente de Chelsea, Liverpool, Manchester City e Arsenal, a qualidade dos jogos da liga decaiu, o que reflete nesses jogos contra os principais clubes do resto da Europa.

Ousmane Dembélé finaliza em jogo entre PSG e Chelsea pela Champions League (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
Ousmane Dembélé finaliza em jogo entre PSG e Chelsea pela Champions League (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

