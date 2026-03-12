Courtois entrou para a história da Champions League na goleada do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Manchester City, nesta quarta-feira (11), pelas oitavas de final. O belga deu uma assistência para o primeiro gol de Valverde e se tornou o primeiro goleiro a registrar duas assistências em uma mesma edição da competição. Os números colocam Courtois à frente de atacantes como Raphinha no quesito participações em gol na Champions 25/26.

A assistência histórica saiu aos 20 minutos do primeiro tempo. Com o Real Madrid pressionado pelo City, Courtois lançou Valverde, que estava isolado no campo de ataque. O uruguaio dominou, ganhou na velocidade, driblou Donnarumma e abriu o placar. Foi a terceira assistência do goleiro em 98 jogos de Champions League, consolidando-o como o arqueiro com mais passes para gol na história do torneio.

Courtois celebrando classificação do Real Madrid na Champions League (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Courtois supera atacantes como Raphinha e Salah em participações

Com duas assistências na atual temporada da Champions, Courtois tem mais participações em gols do que astros do ataque. Raphinha, por exemplo, soma um gol em seis jogos pelo Barcelona na competição, nenhuma assistência. O brasileiro sofreu com lesões e desfalcou a equipe em parte da campanha, mas o dado chama atenção: um goleiro tem o dobro de contribuições ofensivas que um atacante.

Alejandro Garnacho, atacante do Chelsea, tem um gol e uma assistência em oito jogos, igualando as duas participações do goleiro merengue. Bernardo Silva, do Manchester City, também tem apenas uma assistência em sete partidas.

Outros nomes de peso têm menos passes para gol que Courtois na atual edição. Salah, do Liverpool, ainda não deu assistências na Champions 2025/26. Phil Foden, do Manchester City, também não registrou passes para gol. Vitinha, do PSG, tem seis gols, mas apenas uma assistência em 11 jogos. Mbappé, artilheiro do Real Madrid na competição com 13 gols, soma uma assistência em oito partidas.

