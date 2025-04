Yamal e Raphinha acirram ‘disputa’ por Bola de Ouro na reta final de temporada

Dois dos grandes destaques da temporada, Lamine Yamal e Raphinha vivem uma "disputa" pela Bola de Ouro na reta final da temporada. A dupla surge como forte concorrente ao prêmio da "France Football" por conta de um ano acima da média.

Segundo o regulamento, os critérios do Ballon d'Or são desempenho individual, incluindo momentos decisivos, desempenho do clube e títulos, além do fair play. Embora o brasileiro tenha sido mais decisivo até aqui, Yamal "corre atrás do prejuízo" e decide o jogo de volta da semifinal da Copa do Rei com uma atuação de gala e uma assistência de gênio para Ferran Torres garantir a vitória e classificação à final do torneio.

Nas próximas semanas, o Barcelona encara confrontos decisivos de mata-mata pela Copa do Rei e Champions League. Nesse momento, Raphinha segue com ligeira vantagem devido aos seus 27 gols e 20 assistências contra os 13 gols e 19 assistências de Yamal. Além disso, o brasileiro ocupa a artilharia da Liga dos Campeões.

Por outro lado, o espanhol é o maior garçom do Campeonato Espanhol e precisará ser mais decisivo na reta final da temporada para superar o brasileiro. No quesito coletivo, Yamal tem a seu favor a disputa do Final Four da Liga das Nações com a Espanha, enquanto a Seleção Brasileira só participa das Eliminatórias para a Copa do Mundo e enfrenta muitas dificuldades para garantir a classificação de forma matemática ao Mundial de 2026.

Neste momento, o papel individual de Yamal e Raphinha no mata-mata da Liga dos Campeões, na final da Copa do Rei e nos últimos nove jogos do Campeonato Espanhol podem indicar o protagonista do Barcelona. E, consequentemente, o candidato mais provável a conquistar a Bola de Ouro no que pode ser uma temporada histórica do clube catalão.