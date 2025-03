Sem Neymar, ex-Santos assume protagonismo no Al-Hilal de Jorge Jesus

Neymar deixou o Al-Hilal após passagem frustrante, especialmente pelas lesões, mas outro jogador criado no Santos assumiu o protagonismo da equipe saudita: o atacante Marcos Leonardo. O jovem de 21 anos acumula números impressionantes no campeonato local, especialmente em 2025. O ex-Peixe aproveitou a lesão de uma das maiores referências do time treinado por Jorge Jesus, o goleador Aleksandar Mitrovic, para tomar conta da posição e marcar uma profusão de gols.

Já são 16 gols para Marcos Leonardo em 2025, o mais recente na vitória por 2 a 0 sobre Al-Taawon, nesse sábado (15), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Saudita. O início de ano avassalador coincide justamente com o período da lesão na coxa do sérvio Mitrovic, que retornou recentemente aos gramados, mas vê o jovem brasileiro forçar uma volta gradual do rival de posição.

Com a confiança de Jorge Jesus, o atacante terá um fim de temporada decisivo. Atual campeão saudita, o Al-Hilal ocupa a segunda colocação na atual edição, quatro pontos atrás do Al-Ittihad. Além do título, o ex-Santos briga pelo topo da tabela de artilharia, hoje pertencente a Cristiano Ronaldo. Ao fim do torneio, a equipe saudita ainda disputará o Super Mundial de Clubes.

Destaque no Santos desde muito novo, Marcos Leonardo foi vendido ao Benfica por 22 milhões de euros (cerca de R$ 118 milhões na cotação da época) em janeiro de 2024. Apenas oito meses depois, foi novamente negociado. Dessa vez, o Al-Hilal pagou 40 milhões de euros (R$ 250 milhões) aos portugueses pelo Menino da Vila.

Após marcar gol, Marcos Leonardo comemora vitória do Al-Hilal (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

Números de Marcos Leonardo pelo Al-Hilal em 2025

17 jogos

16 gols

Duas assistências

82 minutos para participar de gol

50% de conversão de chances claras

Fonte: Sofascore

Artilheiros do Campeonato Saudita