Atitude de Ancelotti com Endrick irrita torcedores do Real Madrid

O empate do Real Madrid com o Atlético de Madrid em 1 a 1 deixou os torcedores merengues insatisfeitos. Ainda mais após o jogo terminar sem Endrick entrar em campo. O técnico Carlo Ancelotti optou por não utilizar o atacante brasileiro, que vem marcando gols importantes quando recebe chances de jogar.

continua após a publicidade

➡️ Como foi a estreia de Vitor Reis pelo Manchester City

O jogo, no estádio Santiago Bernabéu, teve os gols marcados por Julián Álvarez e Kylian Mbappé. o Real pressionou o Atlético até o fim, mas não foi suficiente. A bola não entrou. Com o resultado, o Real Madrid mantém a liderança da La Liga, mas deixam margem para a aproximação do Barcelona. O time catalão enfrenta o Sevilla neste domingo (9), às 17h (de Brasília) e pode ficar a apenas dois pontos (48) do Real (50), caso vença.

Endrick, do Real Madrid, tem a melhor média de gols entre os brasileiros das principais ligas europeias

Com o gol marcado na classificação do Real Madrid para a semifinal da Copa do Rei, Endrick alcançou a melhor média de gols entre todos os brasileiros que atuam nas principais ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo dados da "Flashscore", plataforma de estatísticas, são 520 minutos de Endrick em campo com as camisas do Real Madrid e da Seleção Brasileira na temporada 2024/2025, cinco tentos anotados e um pênalti sofrido até então. Uma média de um gol a cada 104 minutos.

continua após a publicidade

Para ter em mente o tamanho e importância dos números, Endrick ocupa a quinta colocação entre os artilheiros do Real Madrid na temporada, ficando atrás de Mbappé, Vini J.r, Rodrygo, Bellingham e Valverde, que foram titulares em mais de 20 partidas nesta temporada.

O brasileiro também é o artilheiro dos espanhois na Copa do Rei, com três gols anotados. Até então, Endrick marcou em todas as competições que entrou em campo: La Liga, Liga dos Campeões da Europa e a própria Copa do Rei.