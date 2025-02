Como foi a estreia de Vitor Reis pelo Manchester City

Vitor Reis teve sua estreia com a camisa do Manchester City, neste sábado (8), na vitória por 2 a 1 contra o Leyton Orient, da terceira divisão do futebol inglês, pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. O zagueiro ex-Palmeiras foi titular e atuou nos primeiros 45 minutos da partida, participou da construção das jogadas, mas o time foi para o intervalo sem estufar as redes.

Por outro lado, o Leyton Orient mostrou a que veio: aos 16 minutos do primeiro tempo, após roubar uma bola na defesa, o time da casa iniciou um contra-ataque, Donley observou Ortega adiantado e bateu de perto da linha do meio-campo para marcar um golaço. Desesperado, o goleiro alemão tentou voltar, mas a bola bateu no travessão e explodiu nas costas do arqueiro antes de entrar.

No início da segunda etapa, o técnico Pep Guardiola substituiu Vitor por outra promessa da zaga inglesa: Abdukodir Khusanov, de 20 anos. Nascido no Uzbequistão, o defensor é uma aposta da diretoria inglesa, assim como a joia ex-Palmeiras, para composição de elenco recheado de craques.

Em uma temporada marcada por vexames e tropeços atípicos, o Manchester City pôde respirar e teve o trunfo de Kevin De Bruyne aos 34 minutos do segundo tempo para virar o jogo a favor dos visitantes. O time da terceira divisão chegou perto de empatar, mas a equipe de Pep Guardiola resistiu e conquistou a classificação.

Números de Vitor Reis contra o Leyton Orient

45 minutos jogados

35/38 passes certos (92%)

1/2 passes longos certos (50%)

1 desarme

1 drible sofrido

4 cortes

2/4 duelos ganhos (50%)

1 falta cometida

Nota Sofascore 6.7

Em ida ao Manchester City, Vitor Reis se tornou o zagueiro mais caro do Brasil

A transferência de Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras, foi concluída em 37 milhões de euros (R$232 milhões). Aos 19 anos de idade, o garoto superou o são paulino Beraldo, vendido ao PSG por 20 milhões de euros em 2024, e se tornou a maior venda de um zagueiro brasileiro para o exterior. A operação também é a terceira maior da história do Verdão, atrás apenas de Endrick e Estêvão.

Vale lembrar que, por conta da pouca amostragem em campo, o Manchester City optou por não inscrever o brasileiro para a disputa dos playoffs da Champions League contra o Real Madrid.

Como cada clube só poderia adicionar três novos jogadores na lista, Omar Marmoush, Nico González e Abdukodir Khusanov, adquiridos nas semanas recentes, foram incluídos entre os selecionados do comandante espanhol. Somados, os três custaram 175 milhões de euros (mais de R$ 1 bilhão na cotação atual) e chegaram para reforçar o elenco.

