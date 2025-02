Atacante Yuri César comenta sobre grande fase do Shabab Al-Ahli

23 jogos. Entre vitórias, empates e grandes atuações coletivas, o Shabab Al-Ahli caminha para mais uma temporada de sucesso no Oriente Médio. A última derrota do time foi em outubro de 2024. Recheada de brasileiros, a equipe de Dubai já levantou em janeiro o troféu da Supercopa Emirados Árabes/Catar, no jogo contra o Al Rayyan.

Ex-Flamengo e Fortaleza, o atacante Yuri César é um dos pilares do Shabab Al-Ahli. Em sua quinta temporada no Oriente Médio, o jogador fez um dos gols do título da Supercopa e costuma ser decisivo desde que chegou ao clube. Em bate-papo, Yuri César comentou sobre o ótimo momento que vive a equipe.

- O segredo da ótima fase da equipe é o trabalho bem realizado no dia a dia. O grupo é unido e qualificado, a comissão técnica vem realizando um ótimo trabalho e o clube nos proporciona uma ótima estrutura também - afirmou.

O jogador, que é multicampeão pelo clube, segue com bastante ambição. Para a sequência da temporada, Yuri César pretende ajudar o Shabab Al-Ahli a levantar mais taças.

- Temos muitos objetivos traçados a serem cumpridos na temporada. Estamos disputando a Champions, o nacional e as copas. Com humildade e mirando sempre a evolução, iremos atrás de mais taças para o clube - completou.