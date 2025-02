Ex-Real Madrid afirma que Ancelotti ficou magoado com sua saída

Herói do Real Madrid na campanha do título da Champions League 2023/24, Joselu declarou que, ao escolher se transferir para o Al Gharafa, do Catar, o técnico Carlo Ancelotti ficou chateado com o atacante. Em entrevista concedida no programa de televisão espanhol "Jugones", do La Sexta, o jogador comentou que viveu um dilema na escolha do futuro de sua carreira.

- Nos meus dois primeiros meses no Qatar, minha cabeça ainda estava em Madri. Dizer adeus ao Real Madrid foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Não pude tomar essa decisão com o coração porque teria ficado no Real Madrid a vida toda, me dá arrepios só de pensar. Pensei na minha família, nos meus filhos e acho que é positivo a longo prazo, mas na hora foi negativo - revelou Joselu.

Tendo sido contratado por empréstimo na última temporada, o centroavante não foi comprado em definitivo e se transferiu ao futebol catari. Com a difícil missão de substituir Benzema, ele não chegou a se firmar como titular devido a um plantel rechado de estrelas do meio para a frente, apesar dos momentos de protagonismo.

Para Joselu, a decisão de sair do clube 15 vezes campeão da Champions League não foi fácil. Porém, mais difícil ainda foi contar aos companheiros de equipe e seu técnico.

- Quando decidi sair, não consegui falar com minha esposa. Lucas Vázquez me ligou e eu não consegui falar com ele, assim como com Modric, não consegui encontrar as palavras. Contar a Ancelotti foi difícil, ele estava chateado porque queria que eu ficasse - finalizou.

Joselu: herói improvável do Real Madrid

Durante a campanha do Real Madrid no mata-mata da Champions League 2023/24, a equipe espanhola ficou próxima de ser eliminada para o Bayern de Munique, no jogo de volta das semifinais da competição.

Com dois gols, o atacante espanhol virou o jogo para os Blancos na reta final da partida e assegurou a sobrevivência do time de forma heroica no Santiago Bernabéu, marcando ambos já depois dos 40 minutos do segundo tempo.

Pelo feito, Joselu foi tido como um dos trunfos da temporada vitoriosa, realizando o sonho de defender seu time de infância. Após a classificação, o Real foi à Wembley, na Inglaterra, e garantiu o título contra o Borussia Dortmund, com gols de Carvajal e Vini Jr.