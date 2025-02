O atacante Cristiano Ronaldo chamou a atenção na derrota do Al-Nassr para o Al-Ettifaq, em casa, na última sexta-feira. No entanto, não da forma esperada. A atitude de CR7 durante a expulsão do companheiro Jhon Durán repercutiu negativamente entre os torcedores, que o acusaram de 'agir feito criança'.

- É literalmente a liga dele. Não há ninguém que possa puni-lo e é por isso que ele faz essas coisas - opinou um torcedor no X, enquanto outro apontou: - Mesmo aos 40 anos, Ronaldo segue com atitude de criança. Ele deveria ser punido. Já outro afirmou: - Continua se envergonhando.

Com apenas quatro jogos pelo Al-Nassr, Jhon Durán recebeu cartão vermelho aos 95 minutos, após dar um leve toque na cabeça de Abdulelah Al-Malki. O meio-campista do Al-Ettifaq aproveitou o contato, caindo no chão e rolando segurando a cabeça.

O lance foi analisado pelo árbitro, que optou na expulsão polêmica de Durán. Após mostrar o cartão vermelho ao jogador do Al-Nassr, CR7 chutou a bola para longe do ponto de partida, em direção às arquibancadas do estádio Al -Awwal Park.

Antes disso, o atacante foi visto gesticulando com raiva para o bandeirinha, jogando os braços para o alto e protestando contra a decisão.

O técnico do Al-Nassr, Stefano Pioli, não ficou impressionado com a atitude de CR7 e também do companheiro, admitindo que a decisão da arbitragem foi injusta, porém que seus jogadores deveriam ter mantido a calma.

- Não estou feliz com o cartão vermelho, [mas] nossos jogadores precisam estar calmos.

O comandante ainda analisou a derrota em casa, afirmando que o placar se deu devido a erros individuais do elenco. Dois gols do Al-Ettifaq foram causados por erros na defesa. Além disso, Durán e Cristiano Ronaldo perderam boas chances no ataque.

- Poderíamos ter jogado melhor, mas os erros me custaram muito hoje e causaram a derrota. A partida de hoje começou bem e saímos na frente, mas o que fez a diferença foram os erros. Todos são responsáveis ​​pelos erros, eu sou o primeiro responsável por corrigir os erros e fazemos o trabalho muito seriamente. Não perdemos a partida por questões táticas, mas por causa dos erros individuais que cometemos.

Al-Nassr no Campeonato Saudita

Com a derrota, o Al-Nassr caiu para a 4ª colocação com 44 pontos, sendo 13 vitórias, cinco empates e três derrotas. O próximo desafio da equipe no Campeonato Saudita será na terça-feira, dia 25, contra o Al-Wehda, fora de casa, às 13h (de Brasília). Expulso, Jhon Durán não poderá reforçar o ataque ao lado de CR7.