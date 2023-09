Artilheiro da K-League 1 com 13 gols marcados, o atacante Tiago Orobó tem ainda mais motivos para comemorar. O brasileiro foi eleito o craque do mês de agosto da sua equipe, o Daejeon Citizen. No último mês, Orobó marcou seis gols em quatro partidas, tendo feito um hat-trick e também vencendo a disputa de gol mais bonito do mês na K-League. O brasileiro celebrou a premiação e agradeceu o reconhecimento.