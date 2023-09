No jogo inicial desta Data Fifa, contra o Equador, o astro Lionel Messi decidiu com um gol de falta e, ao sair, deixou a braçadeira de capitão para o camisa 11. O posto também foi assumido por Ángel em La Paz, já que a estrela da Albiceleste estava com um leve desconforto e não ficou sequer no banco de reservas.