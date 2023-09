Autor do gol da Seleção Brasileira na vitória por 1 a 0 sobre o Peru, nesta terça-feira, em Lima, Marquinhos tornou-se o zagueiro brasileiro com mais gols na história das Eliminatórias da Copa do Mundo. O defensor do Paris Saint-Germain marcou pela terceira vez na disputa, a primeira nesta edição, e igualou o recorde que pertencia até então a Ricardo Gomes, que também defendeu o clube francês.



Um dos mais experientes entre os convocados do técnico Fernando Diniz, com 29 anos de idade, Marquinhos é o segundo jogador que mais vezes defendeu o Brasil em Eliminatórias. Em sua terceira disputa, já soma 30 partidas, apenas uma a menos do que o ex-zagueiro Lúcio.



Revelado pelo Corinthians em 2012, Marquinhos defende a Seleção principal desde 2013, quando foi convocado pelo treinador Luiz Felipe Scolari para um amistoso contra Honduras, que terminou em goleada brasileira por 5 a 0. De lá pra cá, o camisa 3 esteve em campo em 80 duelos e estufou as redes em sete oportunidades.



ZAGUEIROS BRASILEIROS COM MAIS GOLS EM ELIMINATÓRIAS



1º - Marquinhos - 3 gols em 30 jogos

Ricardo Gomes - 3 gols em 8 jogos

3º - Antônio Carlos - 2 gols em 10 jogos

Juan - 2 gols em 23 jogos

5º - Roque Jr - 1 gol em 22 jogos

Miranda - 1 gol em 21 jogos

Edmílson - 1 gol em 9 jogos

Luisão - 1 gol em 10 jogos