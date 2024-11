Atacante paraense, Sandro Lima avalia ano na Turquia comemora Re-Pa na Série B

O atacante Sandro Lima está no Pendikspor, da segunda divisão da Turquia. Nascido em Belém, o jogador comemorou a chance de ter dois times do Pará, Paysandu e Remo, na Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.

No Brasil, o atacante atuou por Independente de Tucuruí-PA e Grêmio Anápolis-GO e depois foi para Portugal, onde ele atuou com a camisa do Rio Ave, equipe que "abriu as portas" do futebol europeu, quando tinha apenas 22 anos. No entanto, ele teve um destaque maior no Académico de Viseu. Depois passou por Chaves, Estoril Praia e Gil Vicente em solo português. Sandro Lima ainda passou por Tianjin Teda, da China, Gwangju, na Coreia do Sul, e pelos turcos Gençlerbirligi, Manisa e agora no Pendikspor.

- Como paraense fico feliz em ver as duas equipes na Série B agora. Vai dar mais visibilidade para o Norte, que sofre um pouco com o preconceito ainda. Tenho certeza que as duas equipes vão abrilhantar ainda mais a Série B com as suas grandes torcidas. Espero que continuem por muito tempo nas cabeças - comemorou Sandro Lima, de 34 anos.

Sandro Lima atuou em 10 jogos do Pendikspor até aqui na temporada. Ele marcou um gol e deu uma assistência. Com 12 partidas disputadas na segunda divisão turca, a equipe somou 17 pontos, ocupa a 13ª colocação e continua ainda sonhando em subir para elite no país. Da 2ª até a 7ª posição, os clubes ainda disputam os playoffs do acesso.

- O nosso planejamento é a subida. Estamos tendo altos e baixos no campeonato devido a algumas situações extracampo. Temos um time forte, mas infelizmente em alguns jogos não tivemos a sorte. Estamos na metade da tabela, mas tem muito campeonato pela frente. É seguir com o mesmo objetivo e continuar tendo mais ambição nos jogos - finalizou.