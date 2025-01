Com dois de ex-Flamengo, Shabab Al-Ahli vence e assume a liderança nos Emirados

Vivendo grande fase, o atacante Mateusão vem sendo o nome do Shabab Al-Ahli nas últimas partidas. Após balançar as redes no último final de semana, o brasileiro, ex-Flamengo, deixou sua marca em dose dupla nesta quinta-feira (30/01), na vitória sobre o Al Bataeh por 3 a 1, fora de casa.

O resultado colocou a equipe na liderança da Liga dos Emirados Árabes. Mateusão chegou aos oito gols nesta temporada, além de uma assistência. Ele falou sobre o momento individual e a boa fase da equipe.

- Graças a Deus estamos vivendo um momento muito importante aqui. Estou podendo ajudar, marcando gols, retribuir a confiança no meu trabalho dentro de campo. É fruto de muita dedicação no dia a dia. E a equipe também está numa boa fase, com vitórias importantes, a classificação para semifinal da Copa no último final de semana e esse resultado hoje que nos coloca na liderança da Liga. Mas sabemos que é passo a passo, jogo a jogo, e que precisamos seguir trabalhando forte para que as coisas sigam acontecendo da melhor maneira possível - afirmou o ex-atacante do Flamengo.

O próximo compromisso do Shabab é contra o Dibba Al Hisn, na próxima terça-feira (04/02).

