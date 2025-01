O jogador Jude Bellingham, do Real Madrid, vive um novo romance. Ele foi flagrado pela primeira vez ao lado da sua possível nova namorada, Ashlyn Castro, influenciadora digital de 27 anos. O registro aconteceu no último dia 22 de janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Bayern, Manchester City ou Real Madrid: um desses gigantes estará fora do mata-mata da Champions League

➡️ Real Madrid vence com show de Rodrygo, mas fica de fora do G-8 na Champions

Na ocasião, o Real Madrid enfrentou o Salzburgo pela fase de Liga da Champions League. Antes de entrar em campo, o jogador foi flagrado com a modelo em clima de romance nas ruas da capital espanhola.

De acordo com a apuração do comunicador espanhol Juan Sanguino, do programa "Zapeando", Bellingham e Ashlyn engataram um namoro recentemente. O jogador já teria inclusive conhecido a nora em um restaurante.

continua após a publicidade

- Esta semana eles se seguiram e na quarta-feira fizeram a primeira aparição juntos no jogo do Real Madrid contra o Salzburgo. Foram comer mais tarde e a sogra acompanhou-os até à porta do restaurante. Depois foram pra casa, mas sem a 'mãe a bordo' - disse o apresentador.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Quem é a nova namorada de Bellingham?

Ashlyn Castro é uma influenciadora digital que ganhou notaridade após ter vivido um romance com o ator Michael B. Jordan. O astro de Hollywood ficou famoso por interpretar o papel de Adonis Jhonson, no filme Creed. Após terminar com o ator, a modelo agora vive uma nova relação com Jude Bellingham.

continua após a publicidade

Figura famosa nas redes sociais, Ashlyn coleciona mais de 200 mil seguidores no Instagram. No perfil, ele divulga parceria com marcas e compartilhas registros do próprio dia.