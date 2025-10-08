Justiça processa atacante espanhol por agressão sexual contra jovem

Rafa Mir, atacante do Elche, foi processado por crime de agressão sexual com uso de violência contra uma jovem de 21 anos, em setembro de 2024. A decisão foi tomada pela juíza do tribunal de instrução número 8 de Llíria nesta quarta-feira (8). A magistrada determinou que o jogador deverá prestar depoimento em 13 de outubro e estabeleceu fiança de 13 mil euros (cerca de R$ 80 mil).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No documento judicial, a juíza afirmou que "existem indícios e não meras suspeitas" de dois episódios de violência sexual cometidos pelo atleta contra a denunciante. O processo avançou após a conclusão da fase de instrução, que reuniu provas consideradas suficientes para dar continuidade ao caso. A investigação aponta que os supostos crimes ocorreram na residência do jogador, após Rafa Mir, Pablo J.G. e outro amigo conhecerem duas jovens em uma discoteca de Valência. Os incidentes teriam acontecido primeiro na piscina e depois no banheiro da propriedade.

continua após a publicidade

O caso remonta a setembro do ano passado, quando Rafa Mir foi detido na madrugada do dia 1º, após uma partida em Mestalla, momento em que a denúncia de agressão sexual foi apresentada. Após a detenção inicial, o jogador permaneceu alguns dias preso, teve seu passaporte retido e recebeu ordem de afastamento de 500 metros em relação à denunciante.

A juíza também identificou indícios de que Pablo J.G. cometeu um delito de agressão sexual sem acesso carnal e um delito leve de lesões contra a segunda jovem, também na piscina da casa de Rafa Mir. A defesa do atacante, que atualmente joga pelo Elche por empréstimo do Sevilla, solicitou que seu depoimento seja realizado de forma virtual, sem necessidade de comparecimento físico ao tribunal.

continua após a publicidade

A fase de instrução do caso incluiu depoimentos das forças de segurança, seguranças do local, supostas vítimas, os dois jogadores implicados e outras testemunhas. A decisão foi comunicada às partes envolvidas - acusação, promotoria e defesa - que agora apresentarão suas petições. Em seguida, a magistrada decidirá se abre julgamento oral contra o futebolista.

Carreira de Rafa Mir

Rafa Mir foi contratado pelo Sevilla em 2021, junto ao Wolverhampton, da Inglaterra, por 16 milhões de euros, e emprestado ao Elche no fim da janela de transferências, após ter o nome especulado no Botafogo. Na temporada passada (24/25), pelo quando atuou pelo Valencia, por empréstimo, o atacante teve apenas 22 exibições.

O centroavante acumula passagens por outros clubes conhecidos no futebol europeu, como Huesca, Nottingham Forest e Las Palmas, e também pela seleção espanhola. Ele foi formado pelo Valencia e estreou profissionalmente na equipe B.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.