Barcelona mira estrela argentina para substituir Lewandowski; veja

Lewandowski, com 37 anos, deverá encerrar seu contrato em 30 de junho de 2026.

O Barcelona começa a planejar a próxima temporada diante da saída iminente de Robert Lewandowski do clube. Os Blaugranas estão listando atacantes para substituir o polonês, que completou 37 anos e está em sua última temporada de contrato. Assim, Lautaro Martínez, da Inter de Milão, é uma das opções, segundo o jornalista Ekrem Konur.

Lautaro Martínez é a grande estrela da Inter de Milão e alcançou, de fato, o papel de goleador da equipe nas últimas temporadas. Desde 2021/22, o argentino totaliza 109 gols em 210 partidas pelos Nerazzurros, conquistando artilharias no Campeonato Italiano e liderando os italianos no caminho para duas finais de Champions League.

Aos 37 anos, Robert Lewandowski está em sua quarta temporada no Barcelona. Porém, segundo o jornal "Sport", tanto o polonês quanto o Barça estão alinhados em encerrar o vínculo no dia 30 de junho de 2026, quando expira seu contrato. Assim, além de Lautaro Martínez, outros três atacantes estão sendo especulados como opções: Harry Kane, Erling Haaland e Julián Álvarez.

Lewandowski deve deixar o Barcelona no fim da temporada e pode ser substituído por uma estrela (Foto: Josep Lago/AFP)

Deco não descarta uma opção caseira

Diretor do Barcelona, Deco trata a busca por um novo atacante com cautela e deixou em aberto a possibilidade de promover Ferran Torres à "homem-gol" do time de Hansi Flick, contrariando as especulações de urgência por um novo camisa 9.

“Não é preciso ficar obcecado em contratar um novo atacante [...] Talvez seja possível jogar sem um atacante tradicional. O Ferran pode jogar como um camisa 9… O PSG venceu a Liga dos Campeões sem um atacante de ofício”, afirmou ao jornal "Mundo Deportivo".

