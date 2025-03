Destaque do Bayern de Munique perderá temporada por lesão

Perto de confronto decisivo pelas quartas de final da Champions League, o Bayern de Munique sofre baixa e perde dois importantes jogadores em seu elenco. Alphonso Davies sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) e perderá o restante da temporada. Upamecano também seguirá afastado por problemas nas articulações.

O Bayern de Munique confirmou a ausência de ambos os jogadores na manhã desta quarta-feira (26). O caso de Alphonso Davies foi o mais grave entre os dois atletas dos bávaros. Em confronto válido pela Liga das Nações da Concacaf, o lateral se lesionou aos 12 minutos do primeiro tempo no duelo contra os Estados Unidos.

Com a lesão, Alphonso Davies irá perder o restante da temporada de 2025, desfalcando o Bayern em partidas decisivas da Bundesliga, onde o time é líder, mas sofre perseguição do Bayer Leverkusen, além de ficar de fora dos confrontos pelas quartas de final da Champions League, onde os bávaros irão enfrentar a Inter de Milão. O jogador também deve ficar de fora da Copa de Mundo de Clubes da FIFA.

Upamecano também desfalcará Bayern

O zagueiro Upamecano também é desfalque do Bayern de Munique, apesar de ser um caso menos grave que Alphonso Davies. O zagueiro francês sofreu um problema nas articulações do joelho esquerdo, porém, não deve ficar de fora por tanto tempo quanto o lateral canadense.

A expectativa do clube é que Upamecano possa resolver o problema no joelho direito e estar disponível em algumas semanas. O zagueiro foi titular da França no confronto contra a Croácia pela Liga das Nações, jogando o tempo normal, prorrogações e pênaltis.