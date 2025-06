Aos 38 anos, Olivier Giroud pode estar de saída do Los Angeles FC. De acordo com o Le Petit Lillois, o Lille, da França, trabalha para ter o atacante na próxima temporada. O jogador e o clube norte-americano vão se reunir nas próximas semanas para fazer um balanço de seu futuro. Girou tem contrato com o LA FC até desembro deste ano.

Segundo o portal francês, o Lille deseja reforçar seu setor ofensivo, que perdeu peças importantes como Jonathan David e Chuba Akpom, encara o atacante como solução. Já existem contatos entre as duas partes.

Desde que chegou ao Los Angeles FC, Giroud não se adaptou perfeitamente, amargando o banco de reservas em diversos jogos, inclusive contra o Flamengo. Pelo time dos Estados Unidos, foram três gols e duas assistências em 18 partidas.

Giroud não assustou contra o Flamengo

No empate em 1 a 1 do Los Angeles FC contra o Flamengo, o atacante campeão mundial pela França em 2018 entrou no segundo tempo, mas não levou muito perigo à defesa rubro-negra.

Com Giroud em campo, Flamengo e LA FC se enfrentaram nesta terça-feira (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O Flamengo já estava classificado na liderança do Grupo D do Mundial de Clubes quando entrou em campo na noite desta terça-feira contra o Los Angeles FC, no Camping World Stadium, em Orlando. Ainda assim, a equipe manteve-se inquieta a todo instante e dominou as ações ofensivas, mas, em um vacilo da defesa na reta final do segundo tempo, Bouanga aproveitou para abrir o placar para o time americano. A resposta do Rubro-Negro veio logo em seguida com a estrela de Wallace Yan, que empatou o jogo em 1 a 1 e assegurou a invencibilidade do time no torneio.

