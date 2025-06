Em meio a disputas do Brasileirão, o Flamengo sub-20 fará um amistoso com um adversário incomum: o Bayer Leverkusen. O time alemão fará sua pré-temporada 2025/26 no Brasil e enfrentará o Rubro-Negro no estádio da Gávea, dia 18 de julho, às 15h (de Brasília).

O duelo entre as equipes faz parte da preparação para o retorno das atividades da Bundesliga e marcará o primeiro teste de Erik ten Hag com a equipe. Xabi Alonso deixou o clube ao fim da temporada para assumir o Real Madrid.

Durante a passagem no Brasil, que será de 14 a 24 de julho, o Leverkusen usará o Ninho do Urubu como centro de treinamento. Não está previsto outro amistoso durante os dez dias de trabalho no Rio de Janeiro.

Bayer Leverkusen confirma data e horário de amistoso com Flamengo (Foto: Divulgação)

— A América Latina, e especialmente o Brasil, ainda ocupam um lugar especial na história do Bayer 04. Diversos jogadores brasileiros contribuíram para o sucesso do nosso clube ao longo das décadas — disse Simon Rolfes, diretor executivo e esportivo do Bayer 04.

E completou: — Enfrentar uma das melhores equipes de base do mundo é a maneira ideal de começar a pré-temporada. Enfrentar a equipe Sub-20 do Flamengo, com seu talento, intensidade e qualidade técnica, será um teste valioso para o nosso time, que ainda estará no início da preparação para a temporada.

O duelo entre Flamengo e Bayer Leverkusen acontecerá entre as partidas contra Atlético-MG (16/07), em casa, e Fortaleza (23/07), fora de casa, ambas pelo Brasileirão. O clube brasileiro está sem técnico desde que Nuno Campos pediu demissão em menos de três meses no comando. Embora tenha alegado 'problemas pessoais', o comandante acertou com um time da Hungria quatro dias após deixar o cargo.

Além do intercâmbio entre países, o amistoso servirá de preparação ao Rubro-Negro, que encara o Barcelona no dia 23 de agosto pelo Mundial de Clubes da categoria.

Campeão pela segunda vez consecutiva da Copa Libertadores, o Flamengo garantiu novamente vaga na Copa Intercontinental, em que vai encarar o vencedor da Youth League, da Uefa. Em 2024, o Flamengo venceu o torneio; em agosto deste ano, enfrentará o clube catalão.

➡️Bayer 04 Leverkusen inaugura academia de futebol no Brasil com Paulo Sérgio no comando

Sobre o estádio da Gávea

O Estádio da Gávea pertence ao Flamengo e conta com gramado natural. Localizado em uma área central da cidade, o estádio faz parte de um complexo esportivo olímpico e oferece vistas para o Pão de Açúcar e para o famoso Cristo Redentor. Durante a Copa do Mundo de 2014, o local foi utilizado como centro de treinamento da seleção nacional da Holanda.