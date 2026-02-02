Atacante destaque da Copinha pelo Cruzeiro é anunciado por clube europeu

Depois de menos de uma semana de negociações, o Cruzeiro oficializou na tarde desta segunda-feira (2) a transferência do atacante Fernando para o Santa Clara, de Portugal.

continua após a publicidade

Aposte na vitória do Cruzeiro!

– O Cruzeiro informa que realizou a transferência definitiva do atacante Fernando ao Santa Clara-POR. O Clube agradece pela contribuição no período em que defendeu nossa camisa e deseja êxitos na sequência profissional do atleta – divulgou a Raposa em nota.

Fernando assinou com os portugueses até 2029. Além dele, o Santa Clara anunciou nesta segunda-feira também Andrey, que estava no Avaí. No domingo, já havia oficializado a contratação de Guilherme Romão, ex-Atlético-GO.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Na última quinta-feira (29), o Lance! havia adiantado que o jogador estava próximo do Santa Clara, inclusive se despedindo de seus amigos no Brasil.

O jogador chegou a ser alçado ao elenco profissional no início desta temporada e entrou em campo com Tite. No passado, ele também atuou na equipe principal em 2023 e em 2024.

continua após a publicidade

Carreira de Fernando

Fernando foi revelado pelo Água Santa e chegou ao Cruzeiro em 2022, por empréstimo. Depois de se destacar, assinou contrato definitivo em 2023 por três anos. Esse vínculo se encerraria no fim desta temporada. Sendo assim, se não o vendesse, a Raposa poderia perdê-lo de graça no fim da temporada.

O atacante ganhou suas primeiras oportunidades no elenco profissional em 2023, quando enfrentou o Flamengo. No ano seguinte, teve oportunidades, mas foi afastado por um ato de indisciplina e acabou emprestado à Ferroviária.

Na equipe do interior de São Paulo, disputou 12 partidas e marcou um gol. Posteriormente, passou por mais um empréstimo, para o Maringá, onde marcou um gol em cinco partidas.

No meio de 2025, foi reintegrado à base celeste e voltou a se destacar, tanto que foi usado por Tite nos primeiros jogos da temporada. Na campanha do bicampeonato da Copinha, foi o melhor jogador do torneio com quatro gols em seis confrontos.