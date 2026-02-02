Raphinha sofre lesão e desfalca Barcelona em confronto da Copa do Rei

Hansi Flick terá um problema importante para administrar. Raphinha deve desfalcar o Barcelona no confronto contra o Albacete, pelas quartas de final da Copa do Rei. O atacante sentiu um desconforto muscular na vitória sobre o Elche, não treinou com o grupo nesta segunda-feira (2) e ficará fora da partida desta terça.

O clube informou que o jogador apresenta uma distensão no músculo adutor da perna direita. Os exames descartaram lesão grave, mas o departamento médico optou por preservá-lo como medida preventiva, evitando riscos de agravamento.

Raphinha já teve sua ausência confirmada

Raphinha não conseguiu completar o duelo contra o Elche no último fim de semana e foi substituído ainda no intervalo, após relatar incômodo no fim do primeiro tempo. Desde então, o brasileiro vem sendo acompanhado de perto e treinou apenas na academia, separado dos demais companheiros.

Na atividade realizada na Ciutat Esportiva Joan Gamper, o atacante esteve presente nas instalações do clube, mas não participou do treino em campo antes da viagem para Albacete. A previsão inicial é de afastamento por cerca de uma semana, o que o tira automaticamente do compromisso pela Copa do Rei.

Apesar da ausência confirmada nesta terça, Raphinha não está descartado para a partida do próximo sábado, contra o Mallorca, dependendo da evolução clínica ao longo dos próximos dias.

Raphinha faz gol de cavadinha em Barcelona x Real Oviedo (Foto: Josep Lago/AFP)

A opção por não relacionar o brasileiro teve aval direto de Hansi Flick. A comissão técnica entende que o estilo intenso do atacante exige cautela, sobretudo considerando o histórico recente de lesões. Nesta temporada, Raphinha já ficou cerca de dois meses afastado por problemas musculares na coxa, com episódios de recaída durante o processo de recuperação.

Sem o camisa brasileiro, a tendência é que Marcus Rashford seja utilizado pelo lado esquerdo do ataque, embora Dani Olmo e Fermín também apareçam como alternativas para o setor.

A boa notícia para o Barcelona é a situação de Jules Koundé. O zagueiro francês treinou normalmente com o grupo e deverá estar à disposição para o confronto no estádio Carlos Belmonte. Ele havia deixado o jogo contra o Elche por cãibras, consequência do desgaste físico.

