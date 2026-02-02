De saída? Cristiano Ronaldo bate o pé e se recusa a jogar pelo Al-Nassr

O Al-Nassr terá um grande desfalque para a 20ª rodada do Campeonato Saudita. Segundo o jornal "A Bola", de Portugal, Cristiano Ronaldo decidiu, por conta própria, não atuar no duelo contra o Al-Riyadh. A ausência, no entanto, não está ligada a questões físicas nem à gestão de tempo em campo, mas à insatisfação do português com a direção do clube.

Segundo apurou o jornal, a decisão do português está diretamente relacionada ao descontentamento com a forma como o PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita) tem administrado o Al-Nassr, especialmente em comparação com o tratamento dado a outros clubes sob a mesma gestão, como o Al Hilal.

De acordo com a publicação portuguesa, foi o próprio Cristiano Ronaldo quem optou por não jogar, contrariando informações iniciais da imprensa local que apontavam para uma preservação física visando o confronto contra o Al Ittihad, agendado para a próxima sexta-feira.

Cristiano Ronaldo em ação durante Al-Nassr x Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Capitão da equipe, Cristiano Ronaldo tem manifestado incômodo com o que considera um processo de desinvestimento no Al-Nassr. O principal ponto de atrito é a ausência de reforços pedidos pelo técnico Jorge Jesus para a sequência da temporada. Na atual janela de transferências de inverno, o clube contratou apenas Haydeer Abdulkareem, meio-campista iraquiano de 21 anos.

Internamente, a leitura é de que o Al-Nassr ficou atrás de seus principais concorrentes diretos no mercado. O Al Hilal, por exemplo, foi mais ativo: pagou dois milhões de euros à Fiorentina pelo zagueiro espanhol Pablo Marí e encaminhou a contratação de Kader Meité, atacante francês do Rennes, por cerca de 30 milhões de euros.

Além disso, nas últimas horas, ganhou força a possibilidade de Karim Benzema reforçar o Al Hilal. O francês vive um impasse nas negociações para renovar com o Al Ittihad, e sua eventual transferência ampliaria ainda mais a diferença de investimentos percebida por Cristiano Ronaldo entre os clubes geridos pelo PIF.

Cristiano Ronaldo estaria descontence com direção do clube

Outro fator que pesa no descontentamento do camisa 7 é a situação da estrutura diretiva do Al-Nassr. O clube conta com dois portugueses em cargos estratégicos: Simão Coutinho, diretor esportivo, e José Semedo, CEO. Ambos, no entanto, tiveram seus poderes congelados no início do mês, por decisão do Conselho Diretivo.

O entendimento do entorno de Cristiano Ronaldo é que essa limitação de atuação compromete o planejamento esportivo e enfraquece o clube internamente. Para o jogador, o cenário contribui para um desequilíbrio competitivo dentro do campeonato saudita.

O episódio envolvendo Cristiano Ronaldo não é isolado dentro do Al-Nassr. Em meados de janeiro, Jorge Jesus já havia exposto publicamente a diferença de influência entre os clubes ao afirmar que sua equipe "não tem o poder político do Al Hilal". A declaração gerou forte repercussão no futebol saudita e levou, inclusive, o próprio Al Hilal a solicitar uma punição ao treinador português.

