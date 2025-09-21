Com pênalti perdido de Julian Álvarez e um a menos, Atlético de Madrid empata com Mallorca
As honras foram repartidas no Estadi Mallorca Son Moix, em Mallorca
Fora de casa, o Atlético de Madrid garantiu um ponto no empate contra o Mallorca, pela 5ª rodada da La Liga, neste domingo (21). A partida foi marcada pelo pênalti desperdiçado por Julian Álvarez e pela expulsão de Sorloth, dos visitantes. Conor Gallagher abriu o placar para os Colchoneros e Muriqi, do time da casa, deixou tudo igual no placar.
O pênalti perdido pelo argentino desestabilizou bastante o Atlético, que pressionava e tinha o controle do jogo. A partir da defesa do goleiro Leo Román, os papéis se inverteram e o Mallorca passou a ter mais confiança no jogo, apesar da pouca efetividade.
Na segunda etapa, a expulsão do centroavante Sorloth não abalou a insistência dos visitantes, que ditaram o tempo e marcaram logo depois. Mas a alegria durou pouco: os donos pressionaram e empataram seis minutos depois, mantendo a intensidade até o último minuto de jogo, mas sem conseguir a virada.
⚽ Como foi a partida entre Mallorca e Atlético de Madrid?
PRIMEIRO TEMPO
O primeiro lance de perigo foi logo aos seis minutos. O volante Barrios, do Atlético de Madrid, recebeu na entrada da área e soltou uma bomba, carimbando a trave dos donos da casa. Pouco tempo depois, Nico González finalizou e a bola bateu no braço do zagueiro Valjent: penalidade máxima. Julian Álvarez cobrou no canto esquerdo do goleiro Leo Román, que caiu para o mesmo lado e segurou o 0 a 0 no placar.
Com a defesa do pênalti, os papéis se inverteram. Enquanto o Atlético de Madrid se retraiu, o Mallorca se sentiu mais confiante e passou a buscar mais jogo. Até então com uma rígida linha de cinco na defesa, passou a flexibilizar e a ter mais a posse da bola. Apesar disso, houve pouca efetividade e o time de Simeone foi o que teve mais jogadas perigosas.
SEGUNDO TEMPO
A segunda etapa começou com a volta da posse de bola para os Colchoneros. Aos 10 minutos, a estatística marcava 70% a favor dos visitantes. Julian Álvarez e Leo Román voltaram a protagonizar um grande momento: o atacante, na marca da cal, confundiu a marcação, girou e finalizou no canto direito. No reflexo, Román resvalou e fez milagre, salvando novamente o Mallorca.
Na metade do tempo, a tarefa do time de Madrid se tornou mais complicada. Sorloth, que havia entrado aos 16 minutos, deu entrada forte em Raillo e foi expulso, apenas dez minutos depois de sua entrada, após revisão do VAR.
Quando o jogo parecia se encaminhar para o empate, a insistência do Atleti deu resultado. Após chute de Marcos Llorente, Román deu rebote e Gallagher aproveitou, jogando para o fundo da rede. Mas a alegria durou pouco. No chute cruzado de Jan Virgili, o atacante Muriqi apareceu por trás da zaga e, de cabeça, empatou para o Mallorca. A partir do gol, o time comandado por Arrasate pressionou a equipe de Simeone até o último instante, mas não conseguiu a virada.
📄 Escalações
🔴 Mallorca (Técnico: Jagoba Arrasate)
Román; Mateu Morey (Jan Virgili), Raillo, Valjent, Kumbulla (Pablo Torre); Mojica, Samu (Antonio Sánchez), Morlanes (Prats), Darder; Asano (Marc Domènech), Muriqi.
🔵 Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Hancko; Giuliano Simeone (Molina), Koke, Barrios (Conor Gallagher) e Nico González (Matteo Ruggeri); Julian Álvarez (Sorloth) e Raspadori (Griezmann).
✅ Ficha técnica
Mallorca 🆚 Atlético de Madrid
5ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: domingo, 21 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
📍 Local: Estadi Mallorca Son Moix, em Mallorca (ESP)
🕴️Arbitragem: Francisco Hernandez Maeso
🥅 Gols: Conor Gallagher, 33'/2ºT (0-1); Vedar Muriqi, 39'/2°T (1-1);
🟨 Cartões amarelos: —
🟥 Cartões vermelhos: Sorloth (ATL)
📆 O que vem por aí para Mallorca e Atlético de Madrid?
Na próxima quarta-feira (24), o mandante volta ao campo, mas fora de casa. O Mallorca vai à cidade de San Sebastián para enfrentar o Real Sociedad, às 16h30 (horário de Brasília).
No mesmo dia, o Atlético de Madrid, por sua vez, jogará em casa. Também às 16h30 (horário de Brasília), o time de Diego Simeone recebe o Rayo Vallecano pela 6ª rodada da La Liga.
